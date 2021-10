Le match le plus célèbre du football anglais a lieu dimanche avec Manchester United contre Liverpool à Old Trafford.

La rencontre de dimanche sera la 236e rencontre entre les deux clubs. Il y a eu de nombreuses rencontres passionnantes au fil des ans. Voici cinq rencontres classiques à Old Trafford.

Manchester United contre Liverpool : les cinq meilleurs matchs

Manchester United 3-2 Liverpool (septembre 2010)

Cette rencontre de début de saison entre les grands rivaux a vu Manchester United chercher à suivre le rythme des premiers leaders de la ligue, Chelsea. Pendant ce temps, Liverpool a connu un début de saison horrible et n’avait récolté que cinq points lors de ses quatre premiers matchs de Premier League sous la direction du nouveau manager Roy Hodgson.

Juste avant la mi-temps, Dimitar Berbatov a ouvert le score pour United en donnant une tête à Pepe Reina dans le but de Liverpool. Le match est surtout connu pour le deuxième but de Berbatov, un superbe coup de pied au-dessus de la tête pour doubler l’avantage de United.

Cependant, Liverpool est revenu en force. Steven Gerrard a tiré sur un penalty après que Fernando Torres a été victime d’une faute de Jonny Evans dans la surface de réparation. Puis six minutes plus tard, Gerrard a glissé un coup franc devant un mur de United mal assemblé et devant Edwin Van der Sar. Mais Berbatov aurait le dernier mot, s’emparant de son triplé et du vainqueur à six minutes de la fin.

Manchester United allait remporter le titre de Premier League. Pendant ce temps, Liverpool a terminé à une modeste sixième place et limogerait Roy Hodgson au milieu de la saison.

Manchester United 1-4 Liverpool (mars 2009)

Liverpool s’est rendu à Old Trafford en mars 2009 pour l’un des affrontements les plus attendus de ces dernières années. Liverpool cherchait à réduire l’écart avec Manchester United en tête du classement à seulement quatre points.

Cependant, il semblait que l’équipe de Sir Alex Ferguson étendrait son avance au sommet lorsqu’un penalty de Cristiano Ronaldo leur a donné une avance rapide.

Liverpool égalisait cinq minutes plus tard, alors que Fernando Torres profitait d’une erreur de Nemanja Vidic et battait froidement Edwin Van der Sar. Une minute avant la mi-temps, Liverpool a complété le revirement via un penalty de Steven Gerrard.

La journée de misère de United s’est encore aggravée lorsque Vidic a été expulsé pour une faute sur Gerrard. Sur le coup franc qui en a résulté, Fabio Aurelio a brillamment enroulé le ballon dans le filet à 25 mètres.

Une journée mémorable pour Liverpool était terminée lorsque le remplaçant Andrea Dossena a lobé le ballon devant Van der Sar pour porter le score à 4-1. C’était la plus grande victoire de Liverpool à Old Trafford depuis 1978. Mais Manchester United allait remporter le titre de Premier League, terminant avec quatre points d’avance sur Liverpool.

Manchester United 4-0 Liverpool (avril 2003)

Manchester United a affronté Liverpool en avril 2003 à la recherche de vengeance après avoir perdu la finale de la Coupe de la Ligue un mois plus tôt face aux mêmes adversaires.

Ruud Van Nistelrooy a donné l’avantage à United via le point de penalty après seulement quatre minutes, ce qui a vu Sami Hyypia expulsé pour avoir fait tomber l’attaquant dans la surface de réparation.

Il a de nouveau ajouté une seconde depuis le point de penalty au milieu de la seconde mi-temps. Ryan Giggs en a fait trois, marquant son premier but à domicile dans la ligue en deux ans. Ole Gunnar Solskjaer a ajouté un quatrième en retard pour couronner une journée mémorable pour l’équipe de Sir Alex Ferguson.

Manchester United allait remporter le titre de champion, terminant cinq points devant Arsenal. Pendant ce temps, Liverpool terminerait la campagne à la cinquième place.

Manchester United 0-3 Liverpool (mars 2014)

En mars 2014, Liverpool s’est rendu à Old Trafford dans le but de poursuivre sa course au titre de Premier League. Pendant ce temps, Manchester United traversait une saison difficile sous David Moyes et s’est retrouvé à languir à la septième place.

Deux pénalités de Steven Gerrard 11 minutes avant la fin de la première mi-temps et une minute après le début de la seconde mi-temps ont mis Liverpool aux commandes.

Incroyablement, Gerrard aurait pu marquer un triplé de pénalités. Nemanja Vidic a fait tomber Daniel Sturridge dans la surface de réparation, qui a vu le défenseur être expulsé. Cependant, Gerrard a raté le penalty résultant.

Luis Suarez a marqué trois fois avec six minutes à jouer pour en faire une journée mémorable pour l’équipe de Brendan Rodgers. Ils finiraient par terminer deuxièmes de la Premier League derrière Manchester City, vainqueur du titre.

Pour Manchester United, ils finiraient septièmes, leur plus bas classement en championnat en 24 ans, dans une saison où le match contre Liverpool était à oublier.

Manchester United 2-2 Liverpool (octobre 1992)

Les deux grands rivaux ont servi un thriller de quatre buts en octobre 1992. Liverpool est entré dans le match à la 16e place, tandis que Manchester United était huitième dans les 22 équipes de Premier League.

Liverpool a pris l’avantage grâce à Don Hutchinson après 23 minutes. Ils semblaient se diriger vers les trois points alors que Ian Rush en a marqué deux juste avant la mi-temps. Le but a vu Rush battre le record de buts de Roger Hunt pour Liverpool alors qu’il marquait son 287e but pour l’équipe d’Anfield.

Mark Hughes a marqué à seulement 12 minutes de la fin pour donner à Manchester United l’espoir de récupérer un point. Puis à la 90e minute, Hughes marquait son deuxième but – envoyant le ballon dans le filet pour envoyer Old Trafford sauvage.

Manchester United allait remporter le titre de Premier League, mettant ainsi fin à ses 26 ans d’attente pour un titre de champion d’Angleterre. Liverpool a terminé sixième.

Photo principale

Intégrer à partir de .