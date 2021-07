Manchester United craint qu’Eduardo Camavinga n’ait choisi la Liga

in

16/07/2021 à 18:52 CEST

Le milieu de terrain de 18 ans mettra fin à son contrat avec le club breton en juin 2022 et plusieurs clubs européens sont intéressés à signer le joueur, Eduardo Camavinga et parmi lesquels Manchester United. Tout indiquait que l’équipe anglaise avait pris le contrôle de l’affaire mais ce jeudi The Telegraph indique que déjà ils ne seraient pas très sûrs de l’arrivée du jeune international français en Angleterre.

Selon le journal anglais, les dirigeants des Diables rouges craignent que Camavinga penche pour rejoindre la Liga. le Real Madrid est derrière le joueur depuis plus d’une saison en le suivant de près et d’autre part le FC Barcelona il s’intéresse aussi au joueur. Mais les difficultés économiques pourraient les empêcher d’offrir les 30 millions d’euros dont ils ont besoin pour lui.

L’entraîneur Bruno Génésio : “Nous savons qu’il est dans une situation où il ne reste qu’un an de contrat ici, et nous avons déjà eu plusieurs soulignements que nous ne pouvons pas permettons-nous le luxe de rester dans cette situation vis-à-vis d’un joueur international comme lui.”

En fin de saison, Camavinga avait déjà annoncé à Rennes que je ne voulais pas renouveler et le club français ne pense pas à le garder dans l’équipe s’il n’étoffe pas leurs liens. Nicolas Holveck, le président de l’entité, a également précisé : “S’il ne prolonge pas son contrat, il faudra trouver une solution pour son départ, c’est évident.”