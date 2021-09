Manchester United critiqué pour le swoop de Cristiano Ronaldo – Man United News And Transfer News

in

À en juger par la course folle parmi les fans de Manchester United pour mettre la main sur un maillot portant le nom et le numéro emblématiques de Cristiano Ronaldo, la jubilation à propos de sa signature ne montre aucun signe de ralentissement.

Cependant, dans le contexte de cette nouvelle vague de Ronaldo-mania, il y a eu un courant sous-jacent assez fort de cynisme parmi les fans rivaux, les experts et les journalistes établis.

En toute honnêteté, il y a eu de nombreuses critiques valables sur les mérites de proposer un luxe mature au détriment d’autres options, ce que The Peoples Person a envisagé plus tôt dans la journée.

La légende d’Arsenal, Arsène Wenger, a récemment observé que : « C’est une histoire d’amour que vous voulez voir…[He was re-signed] pour des raisons plus que sportives, c’est aussi émotionnel. Je pense que la décision n’est pas 100% rationnelle.

Ce qui semble un résumé assez juste d’une réunion qui fait autant appel au cœur qu’à la tête du fan moyen de United.

D’un autre côté, d’autres experts ont fait des affirmations plus farfelues qui ne vieilliront probablement pas aussi bien que la prise relativement placide et mesurée de Wenger.

Par exemple, comme le rapporte le Daily Express, Paul Merson déclare : « Si Cristiano Ronaldo remporte le championnat à Manchester United, ce sera la plus grande chose qu’il ait jamais faite dans le football.

“Mais il ne le fera pas parce qu’il n’est plus le même joueur – et si vous n’allez pas gagner le championnat avec lui, je ne vois pas l’intérêt de le signer.

“Harry Kane vous fait gagner la ligue. Avec l’argent qu’ils ont dépensé pour Jadon Sancho et Ronaldo, essayez-vous sûrement d’avoir Kane ? Je pense qu’il y serait allé. United est le plus grand club du monde.

« Signer Ronaldo est formidable pour les fans. Le roi est de retour. Mais ça me frustre. Vous vendez des chemises avec Ronaldo. Tu gagnes le championnat avec Kane.

« … Ronaldo est la moitié du joueur qu’il était. Les fans de United n’aiment pas ça. Mais c’est juste un fait. Il ne va plus battre trois joueurs avec un pas en avant et le plier dans le coin supérieur.

«Le geezer était injouable quand il était à United auparavant. Il est jouable maintenant. Il a 36 ans !

Il semble peu probable qu’un joueur qui a remporté 32 trophées, dont sept titres de champion, cinq ligues des champions, un championnat d’Europe, cinq Ballon d’Or et qui est récemment devenu le meilleur buteur de l’histoire du football international classe la victoire de la Premier League cette saison comme son plus grande réalisation.

La comparaison avec Harry Kane semble être devenue un thème récurrent ces derniers temps, Trevor Sinclair et Gabby Agbonlahor ayant exprimé des sentiments presque identiques depuis l’annonce de l’accord.

Et oui, c’est le même Harry Kane que Ronaldo a dominé à l’Euro 2020 cet été et qui s’est avéré complètement hors de portée même pour les sacs d’argent de Manchester City.

Cela ressemble à une comparaison paresseuse et incongrue fondée sur une préférence paroissiale pour l’homme principal de l’Angleterre par rapport à une légende du jeu qui continue d’opérer à un niveau d’élite.

En fin de compte, la star portugaise n’est pas ramenée à Old Trafford pour danser sur l’aile et recréer des souvenirs de son premier passage au club.

C’est un joueur différent maintenant, un prédateur mortel plutôt que le sprite agile et intouchable d’autrefois et, pour une dépense modeste, United a fait appel à un opérateur de classe mondiale qui inspirera probablement ceux qui l’entourent et dynamisera la base de fans.

La Premier League – comme Manchester United – a beaucoup de chance de l’avoir.