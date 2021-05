Manchester United de la finale de la Ligue Europa: programme et où regarder à la télévision

25/05/2021 à 22:27 CEST

Ronald Goncalves

Ce mardi, le Ligue Europa 2020-2021 trouvera son point culminant lorsque le Villarreal et le Manchester United contester la finale du concours dans le Énergie Gda & nacute; sk de Pologne.

En ce sens, le sous-marin jaune de Unai émeri a été l’une des équipes les plus serrées du tournoi, atteignant un rythme parfait de six victoires lors de la phase de groupes. Plus tard, vaincu Salzbourg (4-1) dans les seizièmes, à Dynamo Kiev (4-0) en huitièmes, à Dynamo Zagreb (3-1) Dans les chambres Oui à Arsenal (2-1) en demi-finale, atteignant la finale tant attendue dans laquelle ils cherchent à remporter leur premier titre en Ligue Europa.

En revanche, ceux de Ole Gunnar Solskjaer ils ont connu trois victoires et trois défaites lors de leur participation à la Ligue des champions, qui ont produit leur classement vers la phase d’élimination directe de la Ligue Europa. En conséquence, ils ont été imposés dans les seizièmes contre la Real Sociedad (4-0), au deuxième tour contre Milan (2-1), en quarts à Grenade (4-0) et en demi-finale à Roma (8-5), et ils veulent leur deuxième coupe après avoir remporté le championnat lors de la saison 2016-2017.

HORAIRE ET O VOIR LE VILLARREAL – MANCHESTER UNITED OF THE FINAL DE LA EUROPA LEAGUE

le Villarreal et le Manchester United contestera la finale de la Ligue Europa demain, Mardi 26 mai, à 20h00, et le jeu peut être apprécié en Espagne grâce à Movistar + Oui Ligue des champions Movistar.