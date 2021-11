Manchester United « décide » de limoger Ole Gunnar Solskjaer

Une autre défaite et une mauvaise performance ont vu Ole Gunnar Solksjaer limogé par Manchester United. Solskjaer est revenu au club le 19 décembre 2018 chargé de stabiliser le navire après le limogeage de Jose Mourinho. Joueur très aimé et respecté au cours de sa carrière à Old Trafford, il a connu quelques succès mineurs, mais le début de la saison 2021/22 de la Premier League s’est avéré être la fin du chemin, selon Fabrizio Romano.

Ole Gunnar Solskjaer limogé par Manchester United après sa défaite

Performances pas au niveau souhaité

Avant le début de la saison, United a annoncé avoir accordé à Solskjaer une prolongation de contrat de trois ans jusqu’en 2024 avec l’option d’une année supplémentaire également sur la table. Au début de la nouvelle saison 2021/22, Solskjaer a mené United à la victoire sur West Ham United établissant un nouveau record de 29 matchs sans défaite à l’extérieur. Mais des questions ont continuellement été posées pour savoir si le Norvégien est l’homme qu’il faut pour ramener le club aux jours de gloire qu’il a connus sous Sir Alex Ferguson.

United a été incohérent tout au long de cette saison, ce qui a été démontré par des défaites contre le BSC Young Boys en Ligue des champions, ainsi que par l’élimination de la Coupe de la Ligue à domicile par West Ham et de mauvaises performances et défaites à domicile contre Aston Villa et 4-2 loin à Leicester City. Même la victoire contre l’Atalanta ressemblait à un match où United a eu la chance d’obtenir trois points grâce à Cristiano Ronaldo qui a sauvé la mise avec un vainqueur tardif. La goutte d’eau a été la défaite embarrassante de 4-1 contre Watford.

Liverpool bat le début de la fin alors que Solskjaer est limogé par Manchester United

L’un des rivaux les plus féroces du football mondial se présente à chaque fois que Manchester United affronte Liverpool et lorsque les deux se sont rencontrés à Old Trafford le 24 octobre, c’était une chance pour Solskjaer d’obtenir le meilleur de ses joueurs, mais ce qu’il a obtenu était un martèlement de Liverpool où ses joueurs ont abattu des outils et Paul Pogba a été expulsé 15 minutes après être entré sur le terrain de jeu.

Il n’y aurait jamais eu de moyen pour Solskjaer, même avec son statut de joueur légendaire, de survivre à ce qui s’est avéré être une très grande humiliation finale, et tout ce qui a suivi depuis.

Photo principale

Intégrer à partir de .