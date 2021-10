Manchester United détenu par Everton à Old Trafford

Le milieu de terrain d’Everton Andros Townsend a valu aux Toffees un point mérité alors qu’ils revenaient de l’arrière pour faire match nul contre Manchester United à Old Trafford.

United avait pris l’avantage juste avant la mi-temps. Anthony Martial a écrasé le ballon dans le filet devant Jordan Pickford dans le but d’Everton. Cependant, l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a été défaite par une contre-attaque rapide, qui a été habilement terminée par Townsend pour gagner un point à Everton.

Cela signifie que United n’a pas réussi à gagner à Old Trafford lors de ses deux derniers matchs de Premier League.

Andros Townsend sauve un point pour Everton à Old Trafford

Plus de malheur à Old Trafford pour Manchester United

Ce fut un autre résultat et performance décevants de Manchester United à Old Trafford. Le match nul avec Everton signifie que United n’a gagné qu’une seule fois lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues à Old Trafford.

La saison dernière, les problèmes de United sont venus à domicile où ils ont perdu six fois en Premier League. Après avoir remporté ses deux premiers matchs de Premier League avec un score de neuf à un à Old Trafford, United a connu des difficultés depuis.

En particulier, à l’avenir, United n’a pas encore vraiment cliqué. Ole Gunnar Solskjaer a décidé de mettre au repos Cristiano Ronaldo et Paul Pogba après le revirement rapide entre les matchs.

Anthony Martial a peut-être été étonnamment amené sur le côté gauche des trois premiers. Il a saisi sa chance et a marqué un beau but qui était son premier pour Manchester United depuis février. Cependant, pendant la majeure partie du match, United a eu du mal à briser une défense résolue et déterminée d’Everton. Edinson Cavani avait une tête bien sauvée par Pickford. Pendant ce temps, Jadon Sancho est entré en jeu et a tiré docilement au but alors qu’il aurait dû faire mieux. Mais avec le talent offensif de United, on s’attend à mieux, surtout à domicile. Les gens peuvent blâmer Ole Gunnar Solskjaer pour leurs performances récentes, mais à un moment donné, les joueurs doivent assumer plus de responsabilités.

Dans un match comme celui-ci, Bruno Fernandes ou Paul Pogba devraient prendre le jeu par la peau du cou, mais aucun n’a pu le faire.

Manchester United ne peut pas acheter de draps propres à la maison

C’était un autre match à domicile pour United et un autre match à domicile sans cage inviolée. L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas encore gardé sa cage inviolée à domicile cette saison.

Incroyablement, la dernière feuille blanche que Manchester United a gérée à Old Trafford était de retour en mars où ils ont gagné 1-0 contre West Ham United.

Le but concédé contre Everton était de leur propre coin, ce qui frustrera Solskjaer. Fred en particulier était fautif. Il a été surpassé par Demarai Gray alors qu’il aurait dû être plus fort ou l’abattre pour arrêter la contre-attaque.

Pendant ce temps, Luke Shaw a été traîné vers le ballon au lieu de suivre la course d’Andros Townsend. C’était une belle finition du milieu de terrain anglais mais c’était un but qui aurait pu être facilement évité.

Ils doivent commencer à garder les draps propres à la maison s’ils veulent avoir une chance de remporter le titre de Premier League.

Un mois énorme à venir pour Manchester United

Cela n’a pas été un bon début de saison de Premier League pour Manchester United. Compte tenu de la série de rencontres, ils se seraient attendus à gagner plus de points qu’ils n’en ont. Cependant, au pire, ils ne seront qu’à trois points du haut du classement si Liverpool bat Manchester City demain.

Ils ont des matchs difficiles à venir, qui pourraient faire ou défaire leur saison. Des déplacements à Leicester City et Tottenham Hotspur et des affrontements à domicile contre l’Atalanta en Ligue des champions et Liverpool sont à venir en octobre.

Si Manchester United a de sérieuses ambitions de remporter le titre, ils doivent simplement obtenir au moins sept points de ces matchs de Premier League. Mais vu la forme et les performances actuelles cela semble peu probable.

Ole Gunnar Solskjaer a besoin que ses joueurs commencent à produire des affichages dont ils sont capables. S’ils ne le font pas, son travail pourrait être en jeu.

Affichage impressionnant d’une blessure à Everton

C’était une démonstration très impressionnante d’Everton. Ils étaient bien organisés, solides défensivement et ont travaillé dur les uns pour les autres. Quand ils ont eu leur grande chance, ils l’ont saisie. Ils étaient très bons en contre-attaque avec Demarai Gray causant toutes sortes de problèmes à United.

Étant donné qu’ils étaient sans Richarlison, Dominic Calvert-Lewin, Alex Iwobi, Andre Gomes et Seamus Coleman, Rafael Benitez sera ravi de la performance et de marquer un point.

De nombreux fans d’Everton ont critiqué la nomination de Benitez après son passage à Liverpool. Cependant, ces critiques ont été réduites au silence après un début de saison impressionnant.

Les fans d’Everton se méfieront cependant, car ils ont bien commencé la saison dernière mais se sont estompés au fur et à mesure que la campagne avançait. Ils espèrent pouvoir récupérer leurs meilleurs joueurs et se battre pour les places européennes cette saison.

