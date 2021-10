Un nouvel épisode de sans doute la plus grande rivalité du football anglais est à nos portes ce week-end alors que Manchester United affronte Liverpool.

Les deux équipes ont connu leurs jours de gloire au sommet avec les Merseysiders au pouvoir dans les années 70 et 80, tandis que les Red Devils étaient la référence au cours des deux premières décennies des années de Premier League.

getty

Qui sortira vainqueur dimanche ?

Une rivalité naturellement développée, renforcée par le fait que Liverpool et Manchester sont des villes voisines.

Et c’est si féroce que les deux clubs font rarement des affaires ensemble, l’ancien défenseur des Diables rouges Gabriel Heinze l’a découvert à ses dépens.

Le défenseur argentin, qui « donnerait un coup de pied à sa propre grand-mère », selon Sir Alex Ferguson, a tenté de passer directement d’Old Trafford à Anfield à l’été 2007.

« On a dit à Gabriel, sans ambiguïté, qu’historiquement, Manchester United ne vendait pas de joueurs à Liverpool, et vice versa », a déclaré Fergie dans son autobiographie.

C’était un non-accord dès le départ en ce qui concerne Fergie

Les problèmes entre Heinze et les hauts gradés du club avaient bouillonné peu de temps après son arrivée à Man United en provenance du Paris Saint-Germain en 2004.

« Au bout d’un an, il voulait partir. Nous jouions à Villarreal (en Ligue des champions en septembre 2005) lorsque son agent est venu me voir », a ajouté Fergie.

« Les choses n’ont plus jamais été les mêmes après ça. Le lendemain, il s’est blessé au croisé », ajoutant que lorsqu’il est revenu à l’action au cours de la saison 2006/07, il voulait de nouvelles conditions pour un nouveau contrat.

La décision a été prise en 2007 que toutes les parties mettraient fin à leurs relations et Liverpool était très intéressé à le signer.

Rafael Benitez a fait ce qu’il a pu pour obtenir Heinze. Le déménagement n’a pas eu lieu et Liverpool a signé Emiliano Insua à la place…

« C’est clair que c’est un joueur que nous aimons et c’est un très bon joueur », a déclaré Benitez, alors manager de Liverpool. « C’est la raison pour laquelle ils ne veulent pas qu’il parte pour nous.

« Nous avons fait une offre qu’ils ont rejetée. Les avocats y travaillent maintenant et nous devons donc attendre. »

Un déménagement dans le Merseyside ne serait pas à venir, mais les gens de Heinze n’étaient pas sur le point de laisser les choses se passer, recourant à des tactiques sournoises pour essayer de sceller le transfert qui a vu Simon Jordan de talkSPORT être entraîné dans les choses.

L’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, a expliqué dans son journal Soyez prudent ce que vous souhaitez pour que Phil Alexander, le PDG du club, ait reçu une approche de quelqu’un du nom de James Green qui prétendait représenter une agence sud-américaine appelée Soccer SA.

getty

Heinze n’a pas pu sceller le déménagement à Anfield, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé de sa part et de son peuple

« L’essentiel de la conversation était que cet agent voulait que Crystal Palace achète Gabriel Heinze à Manchester United, puis le vende immédiatement à Liverpool », a-t-il écrit, ajoutant que Palace serait payé 1 million de livres sterling en » commission » – un bouchon aux yeux de Jordan .

Alexander a été chargé d’informer le directeur général de United, David Gill, de cette réunion, les informations étant utilisées comme preuves devant le tribunal, ce que Man United a remporté.

Ce n’était pas si mal pour Heinze, qui a déménagé au Real Madrid plus tard cet été-là, remportant la Liga lors de sa première saison au Bernabeu.

Le laisser aller au Real Madrid démontre vraiment la détermination de Fergie à ne rien donner à Liverpool, ayant déclaré qu’il « ne vendrait pas de virus » à Los Blancos.

.

Ferguson n’aimait pas beaucoup le Real Madrid mais il valait mieux les traiter que le Diable

En tant que spéculation autour de l’intérêt du Real Madrid pour Cristiano Ronaldo, Fergie a déclaré en décembre 2008 : « Je ne leur vendrais pas un virus. C’est donc un « non ». Il n’y a pas d’accord entre les clubs.

Heinze a ensuite exprimé des remords pour la façon dont il a géré les choses.

Il a déclaré: « J’ai passé trois ans à Manchester et j’ai passé de bons moments et je le regrette [leaving the club] beaucoup. Il y a beaucoup de choses que je regrette ces derniers mois mais je suis une forte personnalité, Sir Alex est une forte personnalité.

« J’ai pris la décision et, avec le recul, je le regrette car cela signifiait quitter un grand club et ses supporters.

Heinze a joué pour quatre autres clubs après Man United, aucun de ces séjours n’excédant deux ans

« J’étais conscient de la rivalité [with Liverpool], je connaissais le risque d’aller de Manchester à Liverpool et ce que cela signifiait.

« J’espère que cela ne ternira pas la façon dont ils [the supporters] me voir et ils se souviendront des trois années que j’ai passées dans l’équipe.

La rivalité entre Man United et Liverpool ne montre cependant aucun signe de relâchement.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.