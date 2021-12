Manchester United « devrait être cloué » parmi les quatre premiers alors que Ralf Rangnick a déclaré qu’il « ne devrait pas être près de » l’équipe des Red Devils étoilée s’il ne parvient pas à tenir ses engagements en tant que manager par intérim

Ralf Rangnick a été averti qu’il « ne devrait pas être près de » Manchester United s’il ne parvient pas à se classer parmi les quatre premiers de la Premier League cette saison.

L’expert de talkSPORT et ancien vainqueur du titre d’Arsenal, Perry Groves, a déclaré que cette équipe de Manchester United étoilée devrait terminer confortablement dans les places de la Ligue des champions et que l’Allemand pourrait découvrir qu’il n’a aucun avenir à Old Trafford s’il échoue.

On a dit à Rangnick qu’il devait terminer parmi les quatre premiers à Man United cette saison

Rangnick, 63 ans, a pris en charge le club par intérim en novembre jusqu’à la fin de la saison, avec des plans en place pour que le footballeur expérimenté assume ensuite un rôle de « consultant » auprès des Diables rouges.

Alors que la récente augmentation des cas de COVID-19 a perturbé le calendrier de United, avec des matchs contre Brentford et Brighton annulés ces dernières semaines, l’ancien patron du RB Leipzig a un record de 100% dans la ligue – supervisant deux matchs avec son équipe et enregistrant deux gagne.

Man United occupe actuellement le sixième rang, mais avec les matchs en jeu contre Arsenal, quatrième, Rangnick peut aider son équipe à dépasser les Gunners.

C’est là que ce talentueux Diables rouges doit simplement être, dit Groves, avec une pression sur Rangnick pour qu’il livre avec Cristiano Ronado, Raphael Varane et une foule d’autres grandes stars à sa disposition.

« Manchester United devrait être cloué sur le [top four] », a déclaré l’ancien ailier d’Arsenal sur The Sports Bar.

« Si Ralf Rangnick n’obtient pas Manchester United quatrième, il ne devrait pas être près de Manchester United.

Compte tenu de la qualité et de la profondeur de Rangnick, une finition parmi les quatre premiers devrait être sur les cartes

« Si vous regardez également leurs matchs, mars sera un mois déterminant pour Man United.

«Ils affrontent Man City à l’extérieur, les Spurs à domicile, Liverpool à l’extérieur et ils ont le match retour de l’Atletico Madrid en Ligue des champions.

« Cela s’est produit avant cela, ils ont eu un match difficile, [Aston] Villa loin, West Ham à la maison.

« Mais à part cela, leur course est conçue pour qu’ils soient dans une position assez forte et confortable. »

