Manchester United “ devrait être déduit des points ” pour arrêter de nouvelles manifestations après le report de l’affrontement entre Old Trafford et Liverpool, a déclaré talkSPORT

Manchester United devrait faire face à une déduction de points pour les manifestations de dimanche à Old Trafford.

C’est selon l’animateur de talkSPORT Jim White, qui pense qu’une punition sévère dissuaderait les fans des Red Devils de continuer à manifester à l’avenir.

.

Une grande partie de fans de Man United a pris d’assaut le terrain d’Old Trafford dimanche

.

Le reste des supporters se sont rassemblés hors du sol

Des milliers de fans de United ont organisé une manifestation contre les propriétaires du club, la famille Glazer, à l’extérieur d’Old Trafford, avant leur match avec Liverpool, qui a finalement été reporté.

Une section de supporters s’est rendue sur le terrain où une fusée éclairante a été lancée en direction des experts de Sky Sports Graeme Souness, Roy Keane et Micah Richards, tandis que deux policiers ont subi de graves blessures au visage.

Les fans de United ont averti Joel Glazer que d’autres manifestations se produiraient s’il ne répondait pas à leur lettre ouverte, qui comprenait un plan d’action en quatre points, d’ici vendredi.

Et White pense que United devrait recevoir des points en guise de punition pour les manifestations.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je pense qu’une déduction de points doit être envisagée.

«Quand vous condamnez les supporters de United pour la façon dont ils l’ont fait, franchir les portes, se rendre sur le terrain, tout le monde a été consterné et bouche bée en regardant ces photos.

.

Les supporters de United sont furieux de l’implication de leur club dans la Super League européenne

«Comme l’a dit Graeme Souness, une fusée éclairante a été lancée sur une plate-forme de caméra, si quelqu’un avait été attrapé par cela, il y aurait un problème majeur.

«Une personne s’est emparée d’un trépied, non pas que ce soit le plus grand crime qui ait jamais été commis, et l’a jeté.

Avec Manchester United confortablement à la deuxième place avec un match en cours contre ses plus proches rivaux, Leicester, l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Simon Jordan, s’est demandé quel genre d’impact une déduction de points aurait sur l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

White a répondu: «Lorsque vous avez une menace de la part de certains groupes United, à moins que les Glazers ne commencent à écouter, et rien n’indique qu’ils le feront, de nouvelles manifestations seront planifiées …

«Donc, pour empêcher que ce qui s’est passé dimanche ne se reproduise, des mesures doivent sûrement être mises en place.»