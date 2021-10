Manchester United devrait se passer de Harry Maguire et Raphael Varane pour le choc de Leicester, et comment vont-ils gérer le « problème » de Cristiano Ronaldo ?

Il semble probable que Manchester United affrontera Leicester samedi sans le duo de défenseurs centraux Raphael Varane et Harry Maguire.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé que Maguire, qui s’est blessé contre Aston Villa en septembre, s’était entraîné vendredi matin, il y a donc une faible chance qu’il joue contre son ancien club.

GETTY

Varane et Maguire pourraient tous les deux être absents pour le match contre Leicester

Il a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match : « Harry nous a rejoint sur l’herbe ce matin, c’est la première fois qu’il est sur l’herbe. »

Varane, cependant, est définitivement indisponible, le club confirmant que le Français est absent « pour quelques semaines », après avoir boité lors de la victoire finale de son pays en Ligue des Nations contre l’Espagne.

Eric Bailly et Victor Lindelof pourraient avoir l’occasion d’impressionner au King Power Stadium, alors que United cherche à rebondir après un match nul décevant à domicile avec Everton avant la pause internationale.

Ce résultat, que United a sans doute eu la chance de ne pas perdre, pourrait inciter Solskjaer à apporter des changements, après avoir reposé Paul Pogba et Cristiano Ronaldo.

.

United a été décevant dans sa défaite contre Everton

Le gardien de but et la défense se choisissent à peu près eux-mêmes pour le moment, avec David De Gea, Aaron Wan-Bisakka et Luke Shaw peu susceptibles d’être abandonnés.

Fred étant indisponible en raison de sa participation à la campagne de qualification du Brésil pour la Coupe du monde en Amérique du Sud, Pogba reviendra probablement au milieu de terrain pour s’associer à Scott McTominay.

Nemanja Matic et Donny Van de Beek sont les autres options, mais un début pour l’un ou l’autre du duo oublié serait un choc.

.

Donny Van de Beek pourrait-il enfin avoir une opportunité ?

Mason Greenwood, Bruno Fernandes et Anthony Martial ont commencé juste devant Pogba et McTominay lors du dernier match de United.

Martial a marqué le seul but des Diables rouges dans celui-là, il sera donc intéressant de voir s’il conserve sa place.

Il semble plus probable que Jadon Sancho revienne dans le onze de départ et, bien qu’il n’ait pas marqué ou aidé dans la ligue depuis son transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund, il a le potentiel de vraiment faire la différence.

Marcus Rashford a également repris l’entraînement récemment après sa blessure à l’épaule, sur laquelle il a été opéré après l’Euro 2020, mais il est probablement trop tôt pour lui de commencer celui-ci.

Marcus Rashford a repris l’entraînement complet et pourrait revenir contre Leicester

Et, enfin, Ronaldo. Edinson Cavani a été titularisé contre Everton, mais Ronaldo ne sera-t-il sûrement pas reposé deux matchs au rebond ?

La superstar portugaise est presque assurée de commencer celui-ci, mais l’ancien défenseur de United, Gary Neville, pense que le fait d’être Ronaldo dans l’équipe est parfois un « problème ».

« Avec cela, il y a de gros points positifs, mais avec cela aussi des problèmes », a déclaré Neville sur ‘The Overlap’. « Ronaldo a dû être géré dirons-nous…

.

Cristiano Ronaldo est presque assuré de commencer

« Lors de la demi-finale de Barcelone en 2008 à l’extérieur, Cristiano Ronaldo a été poussé seul à l’avant, Rooney et Ji-Sung Park ont ​​été poussés loin, et Tevez a été ramené à [mark] Busquests.

« Vous ne pouviez pas le porter dans les grands matchs parce qu’il ne travaille généralement pas assez fort.

« Donc, il joue à l’avant maintenant – vous n’allez jamais appuyer sur l’avant. Donc, l’idée que Manchester United puisse devenir une équipe pressante avec Cristiano à l’avant ne se réalisera jamais. Il ne pressait pas il y a 10-15 ans.

« Donc, ce que vous dites alors, c’est:« Quel est le style de Manchester United ? » Eh bien, c’est une équipe de contre-attaque.

« Cela devient difficile lorsque vous jouez contre des équipes qui vous sont inférieures la plupart du temps. Donc, ce que vous obtenez, ce sont des équipes comme Aston Villa et Everton qui contre-attaquent.

« Une équipe à moitié décente contre Manchester United les traversera. C’est un problème, ils doivent arrêter ça.

Comment Man Utd pourrait s’aligner contre Leicester…