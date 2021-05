Manchester United devrait signer Jadon Sancho ensuite par Gary Neville, qui explique comment le nouveau contrat Edinson Cavani signifie que les transferts Harry Kane ou Erling Haaland “ ne fonctionnent pas ” pour le club

Gary Neville est ravi d’apprendre qu’Edinson Cavani a signé un nouveau contrat avec Manchester United et s’attend à ce que son ancien club obtienne Jadon Sancho cet été.

Cavani a prolongé son séjour à Old Trafford jusqu’en juin 2022 après avoir réalisé une excellente première saison en Premier League.

.

Cavani a 15 buts pour Man United jusqu’à présent cette saison

Et Neville a salué l’impact que le joueur de 34 ans a eu sur le club, admettant qu’il était sceptique lorsque Man United l’a signé le jour de la date limite en octobre.

«C’est une énorme nouvelle», a déclaré Neville à Sky Sports. «Je pense que j’étais l’un des sceptiques, je suppose, lorsque Manchester United l’a signé.

«En pensant à la façon dont les fenêtres de transfert précédentes s’étaient déroulées au cours des six ou sept dernières années, ils avaient signé tardivement des joueurs qui ne semblaient pas faire partie du plan, le désespoir, les objectifs principaux comme Sancho ne l’avaient pas poursuivi. tout l’été et nous nous sommes retrouvés avec Cavani à la fin.

«Il a été absolument sensationnel à tous points de vue. Oubliez les buts, son attitude, son engagement et son impact sur les autres joueurs comme Marcus Rashford et Mason Greenwood.

.

Cavani a joué un rôle central dans le développement de Greenwood cette saison

«Manchester United peut mieux appuyer quand il est là, c’est un meilleur homme cible à frapper.

“C’est un retour en arrière, un avant-centre classique qui fait des courses brillantes, des courses que vous auriez appris il y a 20 ans.”

Cependant, Neville a averti que Cavani signant un nouvel accord signifie que les Red Devils ne signeront probablement ni Harry Kane ni Erling Haaland, qui ont été fortement liés au déménagement de leurs clubs respectifs.

Mais Neville s’attend à ce qu’ils signent le coéquipier du Borussia Dortmund de Haaland, Jadon Sancho, et ce sera le cas en ce qui concerne leurs affaires d’été.

.

United a essayé et échoué de signer Sancho l’été dernier, mais la star anglaise devrait être disponible à un prix beaucoup moins cher cet été

Neville a ajouté que signer Kane ou Haaland ne correspondrait pas au modèle commercial du club ces dernières saisons.

“Je ne pense pas qu’ils signeront un autre attaquant”, a déclaré Neville. «Je n’ai pas les contacts que j’avais dans le club, c’est mon hypothèse.

«Ils étaient désespérés pour Sancho et ont été critiqués pour ne pas l’avoir signé, mais ils pourraient avoir l’air exceptionnellement intelligents s’ils l’avaient cet été pour la moitié du prix.

«Si United devait signer Kane, et Sancho par exemple, alors Cavani jouera-t-il? Greenwood émergera-t-il? Aura-t-il la croissance que Man United souhaite pour lui? Où cela laissera-t-il Rashford? Où se situe Pogba?

Les nouvelles de Cavani excluent United de signer Haaland ou Kane, estime Neville

«Je pense que Sancho entre, il jouera du côté droit avec un éventuel remplaçant de Greenwood. À l’avant, vous avez Cavani et Greenwood et ils voudront que Greenwood passe parce qu’il est exceptionnel. Sur la gauche, vous avez Rashford et Martial.

«Si vous signez un Kane ou un Haaland, ce qui est évoqué, je ne pense pas que cela fonctionne essentiellement pour Manchester United de la manière dont ils ont recruté ces dernières années.

“Je pense que c’est Sancho et c’est leur affaire.”