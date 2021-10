Manchester United doit corriger ses vulnérabilités en contre-attaque avant la série de matches déterminants pour la saison – Man United News And Transfer News

Au cours des saisons passées, la contre-attaque a été la plus grande force de Manchester United, elle semble maintenant être sa plus grande faiblesse.

United a terminé cinquième et deuxième pour les buts des contre-attaques lors des deux premières saisons complètes d’Ole Gunnar Solskjaer à la barre, en recensant six dans chacune des campagnes 19/20 et 20/21.

Avec Solskjaer proclamant même : « C’est dans nos gènes ces buts de contre-attaque, et j’adore les voir, je dois dire. »

Mais il est maintenant évident que les Red Devils ne peuvent pas contenir eux-mêmes la contre-attaque, avec tous Everton, Aston Villa, Villareal et Wolves, entre autres, causant des problèmes majeurs à United.

La dernière offre de la série en quatre parties de The Telegraph, explorant un problème tactique / technique des quatre principaux prétendants au titre, a fourni quelques explications sur la raison.

Le premier point soulevé était l’absence d’un spécialiste du milieu de terrain capable de s’asseoir devant les quatre défenseurs et d’offrir une protection adéquate.

Le manque de conscience de la position de Scott McTominay et Paul Pogba laisse souvent la défense exposée et les trois fois où Fred est dribblé par 90 est un sommet pour les milieux de terrain parmi les six premiers.

😬 Les temps ont dribblé pour 90 des DM des six grands de la Premier League cette saison: Man Utd – Fred (3)

Arsenal – Thomas Partey (2,5)

Éperons – Pierre-Emile Hojbjerg (1.9)

Liverpool – Fabinho (1,7)

Chelsea – N’Golo Kanté (1.1)

Man City – Rodri (0,6) – WhoScored.com (@WhoScored) 4 octobre 2021

La structure offensive lâche de United les rend également vulnérables à la pause, car trop souvent la possession est perdue dans le tiers offensif avec trop d’hommes engagés ou tout simplement complètement hors de position.

Avec un jeu impliquant des marges aussi fines, une balle tombant sur un McTominay dans la surface pourrait également se terminer par un but pour United comme une contre-opportunité pour l’opposition, donc United doit s’améliorer structurellement et trouver un meilleur équilibre.

Le rôle d’Aaron Wan-Bissaka a été considéré comme crucial car il offre la meilleure « police d’assurance » de United contre le compteur avec son rythme, son positionnement et sa capacité de tacle.

Les équipes ferment maintenant simplement le côté gauche de United et laissent Wan-Bissaka comme homme de rechange, exploitant ainsi son manque de capacité sur le ballon.

En conséquence, il a eu le plus de touches et effectué le plus de passes pour le club ce trimestre, et cela signifie que s’il doit abandonner la possession, le meilleur défenseur de récupération de United est alors hors de vue.

Avec une course monstre à venir et une seule feuille blanche en 18 matchs, Ole Gunnar Solskjaer doit remédier à ces lacunes évidentes si United doit toujours être dans la course au titre à Noël.