Manchester United doit débrancher l’échec d’Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

À quel point est-ce trop mauvais?

Même sous Sir Alex Ferguson, les fans de Manchester United ont connu des résultats si choquants qu’ils ont eu envie de se cacher sous les couvertures pendant quelques jours.

Les merveilleuses équipes du grand homme ont toujours eu une grosse défaite, comme l’attesteraient avec empressement les fans de QPR, Southampton, Chelsea, Newcastle et Manchester City.

Il est donc normal que même les machines les plus finement réglées aient des jours de congé. Hier, cependant, n’était pas un de ces jours.

Hier ne peut pas être un de ces jours, car personne ne serait assez naïf pour appeler l’affaire du panier dysfonctionnel qui se fait passer pour une équipe unie soit finement réglée ou une machine.

Ce n’est rien de plus qu’une collection de pièces coûteuses assemblées au hasard par des mécaniciens juniors.

Ce n’était pas un détour fulgurant de la bonne forme. C’était la conclusion naturelle d’une séquence inquiétante de performances ineptes qui ont à juste titre poussé l’avenir d’Ole Gunnar Solskjaer au premier plan de la conversation sur le football.

Alors, où va-t-il d’ici ? À en juger par le comportement cassé qu’il a présenté après le match, il n’est pas clair que le Norvégien ait une solution.

La vérité est que lui et ses entraîneurs ont eu de nombreuses occasions de résoudre des problèmes qui ont été évidents toute la saison. Certains problèmes vont encore plus loin que cela.

Le manque de coordination offensive a été présent pendant la majeure partie de son mandat et ne montre aucun signe d’amélioration.

Il est difficile d’échapper à l’impression que les noms des stars sont jetés sur le terrain sans plan clair quant à la façon dont ils devraient fonctionner.

Certains appuient, d’autres non. Certains veulent le ballon dans les pieds, d’autres misent sur le service. Il n’y a pas de thème unifié ni de partenariat, juste le sentiment que, finalement, toute cette qualité de star devrait créer quelque chose.

Le milieu de terrain est le problème le plus urgent et ce depuis quelques saisons. C’est le domaine de l’équipe où les excuses ont le plus de poids, car il semble évident que ni Fred ni Scott McTominay ne sont assez bons pour faire le grade dans un club de cette envergure.

Paradoxalement, l’axe McFred est considéré comme la solution de prédilection du manager dans les gros matchs – la combinaison qui est censée donner le plus de sécurité.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, cet appariement limité atteint le pire des deux mondes, aucun joueur ne remportant suffisamment de tacles pour justifier son inclusion et aucun n’offrant suffisamment dans le dernier tiers.

Il s’agit d’un moteur Nissan Sunny déposé dans la carrosserie d’une Ferrari.

Malgré cela, la suggestion selon laquelle Solskjaer est injustement retenu jusqu’à ce que la hiérarchie du club sanctionne une recrue coûteuse au milieu de terrain est un non-sens.

Les goûts d’Everton et d’Aston Villa sont venus à Old Trafford avec moins de qualité dans la plupart des positions et semblaient toujours les équipes les mieux formées et les plus cohésives.

Il y a des managers dans toute la Premier League qui réalisent de meilleures performances grâce à des principes de base d’organisation et de rythme de travail que les entraîneurs des Reds ont obtenus avec leur surabondance enviable de stars de classe mondiale.

Oubliez les entraîneurs d’élite de Manchester City, Liverpool et Chelsea, des noms dits « inférieurs » comme Graham Potter, Dean Smith et Thomas Frank arrachent chaque goutte de potentiel à leurs joueurs.

Leurs équipes ont également une identité et un sens collectif qui font cruellement défaut aux aristocrates endormis d’Old Trafford.

Le rejeton de United, David Moyes, bien qu’il ne soit sans doute pas le bon homme pour remplacer Ferguson, a connu un succès relatif avec des ressources limitées à West Ham.

En vérité, on pourrait en dire autant de presque tous les managers de la Premier League. Ils semblent tous faire plus avec moins.

La mutilation d’hier était un calcul effectué de manière impitoyable par des niveaux d’exploitation (gris dents) de classe mondiale au-delà de l’imitation pâle actuelle de Manchester United.

Le fossé entre les visiteurs habiles et solides et l’équipe à domicile chaotique était plus grand qu’il ne l’a jamais été. Liverpool a traversé United à volonté, tout en donnant l’impression qu’il y avait d’autres vitesses à franchir.

Au contraire, les Merseysiders semblaient avoir pitié de leurs adversaires délabrés. C’était l’insulte ultime de les voir satisfaits de se promener tandis que le tableau de bord rayonnait dans une vision d’une dimension parallèle infernale.

Pour les fans qui sont restés, il n’y a pas eu de pire spectacle de mémoire d’homme.

Et bien que leur amour pour Solskjaer – le joueur – soit compréhensible, la vue de milliers de personnes affluant du sol à la mi-temps en dit long sur leur opinion sur Solskjaer, le manager.

Cela ne fonctionne tout simplement pas. Il est temps de débrancher.