Manchester United doit être blâmé pour ne pas avoir tiré le meilleur parti de Paul Pogba – Man United News And Transfer News

Alors que Manchester United risque de perdre Paul Pogba à l’expiration de son contrat, de nombreuses questions restent sans réponse sur son deuxième passage au club.

United aurait accepté de ne pas prolonger son contrat et aurait déjà été lié à d’éventuels remplaçants.

Depuis sa nouvelle signature en 2016, Pogba a disputé 211 matches, marquant 38 buts et enregistrant 49 passes décisives.

Au cours de cette période, il a remporté une Coupe EFL et une Ligue Europa et a été nommé dans l’équipe de l’année PFA en 18/19 et couronné joueur de l’année en Ligue Europa en 16/17.

Sur le plan international, il a remporté la Coupe du monde en 2018 et a récemment aidé son pays à remporter son premier titre de l’UEFA Nations League.

Mais malgré tout cela, son passage à United peut-il vraiment être considéré comme un succès ?

Peut-être que ce n’est pas possible, mais la faute ne devrait pas incomber uniquement à l’homme lui-même.

Bien qu’il soit sans aucun doute un footballeur extrêmement talentueux, capable de moments de pure brillance, cela n’a jamais été constamment exposé à Old Trafford.

Le fait qu’à 28 ans, il y ait encore des discussions sur le poste qu’il devrait jouer suggère peut-être qu’il a été gravement mal géré.

Ian Ladyman pense que c’est l’un des « plus grands échecs modernes » de United de ne pas avoir construit une équipe autour du Français.

Comme on peut le voir avec la Juventus et la France, dans un système qui couvre ses faiblesses et permet à ses forces de se manifester, il peut être un joueur vraiment envoûtant.

United n’a jamais élaboré de système permettant à Pogba de s’épanouir et, par conséquent, a gaspillé l’un des plus grands talents du football mondial.

Maintenant à son apogée, ce ne serait pas une surprise de le voir aller ailleurs et exceller, devenant vraiment le milieu de terrain de classe mondiale qu’il a toujours menacé d’être. Pour United, ce sera peut-être désormais toujours une affaire de ce qui aurait pu être.