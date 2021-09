Manchester United doit “mordre la balle” et remplacer Ole Gunnar Solskjaer par Antonio Conte de Zinedine Zidane, tout comme Chelsea l’a fait avec Frank Lampard et Thomas Tuchel, déclare la légende d’Aston Villa qui prétend que la défaite est la paille finale

Manchester United doit limoger Ole Gunnar Solskjaer et faire appel à l’ancien manager de Chelsea, Antonio Conte, pour le remplacer, après une nouvelle défaite lamentable pour le patron des Red Devils.

S’adressant à talkSPORT, l’ancien capitaine d’Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, a déclaré que United “devait mordre la balle” après avoir perdu contre son ancien club à Old Trafford.

Solskjaer a été critiqué pour son timing des remplacements alors que la pression monte sur son travail

La semaine de Solskjaer a été assez horrible, ayant perdu contre West Ham au troisième tour de la Coupe Carabao, puis contre Villa en Premier League, tous deux à Old Trafford.

Il s’agissait en fait de la première victoire des Villains au Theatre of Dreams depuis 2009 et le résultat a mis encore plus de pression sur le Norvégien.

Les défaites consécutives à domicile font suite à une mauvaise ouverture de la nouvelle campagne de la Ligue des champions, United subissant une défaite sur la route des Swiss Minnows Young Boys – dans un match qui a mis la gestion du jeu et le sens tactique de Solskjaer sous les projecteurs.

Et, bien que l’ancien attaquant soit une légende du club, Agbonlahor dit qu’il est temps que United soit impitoyable et le sorte de la sellette pour le bien de l’équipe et des ambitions de titre du club – tout comme Chelsea l’a fait en remplaçant la légende du club Frank Lampard et avec Thomas Tuchel.

Chelsea a immédiatement récolté les fruits en remplaçant Lampard par Tuchel

Au lieu de cela, Agbonlahor dit que Solskjaer devrait se voir confier un rôle dans la salle de réunion du club.

L’ex-star de Villa a déclaré à talkSPORT : « Si j’étais Manchester United maintenant… Chelsea l’a fait avec Lampard….

«Ils se sont débarrassés de Lampard, ce qui était difficile car c’est une légende du club, mais ils se sont débarrassés de lui, ils ont fait venir Tuchel et regardez ce qui s’est passé.

«Manchester United doit maintenant en retirer Ole, lui donner un emploi au sein du conseil d’administration quelque part, faire venir Conte, il s’améliorera avec ces joueurs.

« Même son [Solskjaer] décision prise pendant le match, Maguire boitait pendant dix minutes avant de le faire sortir, les grands managers retireront les joueurs s’ils remarquent qu’ils ne bougent pas correctement.

Solskjaer a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des médias et des fans ces derniers jours

« Vous avez besoin d’un but dans les dix dernières minutes du match et vous [Edinson] Cavani qui n’a pas vraiment beaucoup joué au football cette saison.

“Vous avez [Jesse] Lingard là-bas qui vient d’affronter West Ham et l’a mis dans le coin supérieur, vous avez Sancho que vous avez acheté pour 70 millions de livres sterling. Je pense juste que certaines de ses décisions, Solskjaer, ont été à des kilomètres.

«Pour moi, Manchester United doit mordre la balle maintenant. Faites venir Conte qui est là-bas, Zinedine Zidane est là-bas, faites venir un manager qui tirera le meilleur parti de ces joueurs. »

Au cours de sa première année à la tête de Conte, il a remporté le titre de champion de Chelsea

Comme Tuchel, Zidane a remporté la Ligue des champions après être revenu à mi-saison

Faisant écho aux propos d’Agbonlahor, un supporter de Manchester United a appelé à talkSPORT après la défaite contre Villa pour affirmer davantage la nécessité pour le club de faire venir Conte ou Zidane.

“Je pense que Gabby a probablement raison”, a déclaré le fan d’Andrew les Diables rouges.

“Une autre performance décevante aujourd’hui, Ronaldo et Bruno n’étaient pas vraiment visibles, notre gars principal aujourd’hui était Greenwood. Cela aurait pu être deux ou trois pour Villa.

“Solskjaer a probablement poussé Man United aussi loin qu’il le pouvait. Nous n’allons pas concourir, nous sommes déjà sortis de la Coupe de la Ligue, nous n’allons pas gagner la Ligue des Champions et nous sommes la quatrième meilleure équipe de Premier League.

“Gabby a raison, nous devrions probablement regarder quelqu’un comme Conte ou Zidane qui est d’un niveau différent et qui est disponible.”

