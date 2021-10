Manchester United doit remplacer Jadon Sancho par Jesse Lingard contre Atalanta et Liverpool, avec une pression sur Ole Gunnar Solskjaer pour changer d’équipe en dessous de la moyenne et 73 millions de livres sterling en difficulté depuis le transfert du Borussia Dortmund

La forme désastreuse de Manchester United s’est poursuivie ce week-end avec une humiliation de 4-2 de Leicester, mais Ole Gunnar Solskjaer maintient le soutien du conseil d’administration pour le moment.

Les géants d’Old Trafford ont perdu un match de Premier League sur la route pour la première fois depuis janvier 2020 alors que les Foxes de Brendan Rodgers ont remporté une victoire palpitante samedi après-midi.

Le travail de Solskjaer fait l’objet d’un nouvel examen après une quatrième défaite en sept matchs pour Man United

La pression monte mais il restera en pirogue dans un avenir prévisible malgré leur quatrième défaite en sept sorties.

Cependant, les choses ne deviennent pas plus faciles pour les Diables rouges alors que l’Atalanta arrive en Ligue des champions mercredi, avant que son rival Liverpool ne vienne en ville en Premier League dimanche prochain.

Des voyages à Tottenham et Atalanta suivent ensuite, avant qu’un affrontement à domicile avec Manchester City ne les envoie dans la pause internationale de novembre, avec des matchs contre Chelsea et Arsenal avant la fin du mois.

Un ajustement tactique, cependant, pourrait changer la fortune de United.

Il est temps pour Lingard de briller

Avec beaucoup de personnes suggérant que United est une « équipe d’individus » en ce moment, le club devrait revenir à l’un de ses joueurs les plus anciens et ramener Jesse Lingard dans le onze de départ.

Lingard, qui a ébloui en prêt pour West Ham dans la seconde moitié de la saison dernière avec neuf buts en 16 matches de championnat, a eu un impact chaque fois qu’il a été appelé pour ce mandat

Il n’a joué que 55 minutes d’action de haut niveau jusqu’à présent depuis son retour à Old Trafford et 19 minutes en Ligue des champions, mais a été extrêmement influent sur le banc, mais le moment est peut-être venu pour une course prolongée dans la première équipe. .

United serait encore plus bas dans le classement s’il n’y avait pas eu le joueur de 28 ans après avoir quitté le banc pour sceller une victoire pour son équipe contre ses anciens coéquipiers de West Ham avec un étourdissement plus tôt cette saison.

Sancho ne livre tout simplement pas pour le moment

Lingard, qui a également prospéré pour l’Angleterre lorsqu’il a été appelé dans l’équipe des Trois Lions, aide également le milieu de terrain avec sa capacité à appuyer – un nouvel homme de 72 millions de livres sterling, Jadon Sancho, ne fait pas assez bien.

Le temps de Sancho viendra, mais il pourrait bien être bon pour une période sur le banc pour le joueur de 21 ans.

Il n’a toujours pas inscrit de but ou de passe décisive en Premier League après huit matchs. La dure vérité est que le football est une affaire de résultats et United pourrait bien être une meilleure équipe sans lui pour le moment.

Cela en dit long sur le fait que Marcus Rashford a donné à l’ancien homme du Borussia Dortmund une avance de deux mois, mais a déjà obtenu plus de contributions de buts cette saison, malgré seulement 25 minutes d’action de haut niveau.

L’homme d’Angleterre a marqué à son retour à l’action contre Leicester, sortant du banc pour trouver le filet pour rappeler aux fans ce qu’ils ont parfois manqué cette saison à l’avant.

Rashford a marqué un égaliseur à son retour, mais finalement cela n’a pas suffi à Man United pour réclamer une part des points

Lingard a été réduit à un impact à United, mais a quand même réussi deux buts et une passe décisive

Un retour dans le onze de départ peut arriver trop tôt pour Rashford dans la série cruciale de matches à venir de United, mais les trois premiers de Lingard, Mason Greenwood et Cristiano Ronaldo en tête pourraient faire la différence.

La haute presse de Lingard soulagera la pression sur des joueurs comme Scott McTominay, Fred ou Nemanja Matic au milieu de terrain et permettra également à Paul Pogba d’être plus créatif sur le ballon.

Ce serait sans aucun doute un risque pour Solskjaer, mais remettre quelqu’un qui aime le club autant que Lingard dans le onze de départ pourrait bien s’avérer être un coup de maître.

Jetez un œil au XI potentiel de Man United avec le réglage tactique mis en œuvre, ci-dessous….

L’inclusion de Lingard pourrait-elle être un tremplin pour United ?

