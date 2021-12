Manchester United doit se concentrer sur l’amélioration de son équipe, déclare le manager Ralf Rangnick

L’arrière central uni Victor Lindelof manquera le match de Burnley en raison de COVID-19 tandis que le milieu de terrain Bruno Fernandes est suspendu après avoir écopé d’un cinquième carton jaune.

Manchester United doit se concentrer sur l’amélioration en tant qu’équipe et ne pas trop insister sur les performances individuelles alors qu’il cherche à retrouver sa forme, a déclaré son manager par intérim Ralf Rangnick avant le match de Premier League de jeudi à domicile contre Burnley.

United n’a pu réussir qu’un match nul 1-1 après avoir été dominé lundi à Newcastle United, deuxième dernier, avec les défenseurs centraux Harry Maguire et Raphael Varane largement critiqués.

« Rapha n’a pas joué depuis cinq ou six semaines… oui, il a fait une erreur avant le premier but que nous avons encaissé, mais à part ça, je pense qu’il allait bien. Je ne dirais pas qu’il était exceptionnel, et la même chose avec Harry, mais ils s’en sont bien sortis », a déclaré Rangnick aux journalistes mercredi.

« Je ne pense pas que cela ait du sens de parler de la performance individuelle des joueurs, nous devons nous améliorer en équipe. »

L’Allemand a ajouté qu’il n’avait pas eu le genre d’impact qu’il aurait souhaité depuis sa prise de fonction fin novembre en raison de la situation COVID-19 au club ces dernières semaines.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait des progrès de United, Rangnick a répondu : « Bien sûr que non. Tout entraîneur ambitieux, et il n’y a pas de différence entre les autres entraîneurs et moi dans ce domaine, veut faire des pas plus rapides et plus grands.

« Pour ce faire, vous devez être capable de vous entraîner et, comme vous le savez, nous avons dû fermer Carrington (terrain d’entraînement) pendant quatre jours… (le match de Newcastle) a été une surprise négative de la façon dont nous avons joué en ce qui concerne la vitesse de jeu , le tempo du jeu et la physicalité.

L’arrière central uni Victor Lindelof manquera le match de Burnley en raison de COVID-19 tandis que le milieu de terrain Bruno Fernandes est suspendu après avoir écopé d’un cinquième carton jaune de la saison à Newcastle.

United, invaincu sous Rangnick avec deux victoires et deux nuls, est septième au classement avec 28 points en 17 matchs, à sept points d’Arsenal, quatrième, mais avec deux matchs en moins.

Le troisième-dernier Burnley a 11 points en 15 matches, deux points derrière Watford dans la zone de sécurité mais avec deux matchs en moins.

