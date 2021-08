in

Manchester United a égalé le record d’invincibilité d’Arsenal en Premier League en faisant match nul 1-1 avec Southampton. Un tir dévié de Che Adams sur Fred a donné l’avantage à Southampton.

United a répondu dix minutes après le début de la seconde mi-temps grâce au deuxième but de la saison de Mason Greenwood. L’attaquant de Southampton Adam Armstrong avait une grande chance de l’emporter tard mais a été refusé par David de Gea dans le but de United.

Cela signifie que l’équipe d’Old Trafford égale le plus long record à l’extérieur sans défaite de la Premier League avec 27 matchs. Ils pourraient battre ce record la semaine prochaine face aux Wolves à Molineux.

Manchester United égalise le record à l’extérieur en Premier League

terne Affichage de Manchester United

Manchester United a peut-être maintenu sa longue invincibilité en Premier League, mais Ole Gunnar Solskjaer sera amèrement déçu de la performance de son équipe.

Après une belle victoire contre Leeds United lors du match d’ouverture de la saison, c’était tout le contraire de cet affichage. Ils ont bien commencé et ont eu des occasions d’ouvrir le score dans la première demi-heure. Victor Lindelof a frappé la barre d’une tête et Paul Pogba a bloqué un tir lié au but sur la ligne.

Mais ils se sont estompés au fur et à mesure de la mi-temps, surtout lorsqu’ils ont concédé. Ils ont bien commencé la seconde mi-temps et ont trouvé un égaliseur mérité via Mason Greenwood. Cependant, au lieu de donner le coup d’envoi, Manchester United a été négligent, passif et a fait trop d’erreurs.

Trop souvent, ils ont donné le ballon et ont eu la chance qu’Adam Armstrong n’ait pas puni une erreur de Harry Maguire pour redonner l’avantage à Southampton. Au milieu de terrain, il leur manquait le dynamisme de Scott McTominay, qui a été abandonné pour Nemanja Matic. Il ne fait aucun doute que le milieu de terrain de United est un domaine qui doit être renforcé et est le domaine le plus faible de l’équipe.

Si United veut remporter la Premier League cette saison, c’est le type de matchs qu’ils doivent gagner.

Martial trouvé vouloir une fois de plus

Il était surprenant qu’Ole Gunnar Solskjaer ait apporté des changements après leur impressionnante performance contre Leeds United lors de la première journée de la saison. Le plus important a été l’inclusion d’Anthony Martial à l’avant avec Mason Greenwood déplacé à droite du trio de milieu de terrain offensif.

Cependant, l’international français était en grande partie anonyme. Il n’était pas une menace derrière et n’a causé aucun problème aux défenseurs centraux de Southampton. C’était surprenant qu’il n’ait pas été retiré à la mi-temps.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’avenir de Martial à Old Trafford et cette exposition ne fera rien pour écarter cela. Avec Edinson Cavani de retour après la Copa America et Mason Greenwood ayant déjà marqué lors des deux matchs de Premier League cette saison, la place de Martial est très menacée.

Vous devez vous demander pourquoi Solskjaer a décidé de commencer avec Martial dès le départ. Surtout compte tenu de l’affichage de Mason Greenwood en tête contre Leeds United. Greenwood est un finisseur plus naturel que Martial et est sûrement le futur leader de l’équipe d’Old Trafford.

Performance impressionnante de Mohammed Salisu

Les fans de Southampton auraient craint le pire après avoir perdu le défenseur central Jannik Vestergaard contre Leicester City. Cependant, son remplaçant, Mohammed Salisu, a réalisé une performance impressionnante. Il n’a fait que 12 apparitions en Premier League la saison dernière.

Il a fait des blocs cruciaux en première mi-temps pour garder Southampton dans le match, en particulier de Paul Pogba. Ce fut également une démonstration impressionnante de l’arrière droit Valentino Livramento, qui a été signé de Chelsea pour 5 millions de livres sterling plus tôt cet été. Le jeune de 18 ans était exceptionnel.

Il était fort en défense et offrait une menace offensive, surtout en fin de seconde période. Si Southampton veut conserver son statut de Premier League et connaître une saison réussie, les performances de Livramento seront essentielles.

Point crucial pour Ralph Hasenhuttl

C’était un point crucial pour le patron de Southampton, Ralph Hasenhuttl. Après un effondrement décevant contre Everton, ce point leur donne une plate-forme à partir de laquelle construire.

Parfois, ils ressemblaient au Southampton du début de la saison dernière. Pressant haut et plein d’énergie. Ils mettent constamment la défense de United sous pression. C’est cette pression sur Harry Maguire qui a permis à Adam Armstrong de remporter les trois points pour les Saints. Malheureusement pour lui, il a été démenti par David De Gea. Néanmoins, ce fut une excellente performance de la part du nouveau venu, qui a mis une tonne de travail en amont.

Incroyablement, Southampton a perdu 60 points par rapport aux positions gagnantes sous Hasenhuttl avant ce match. Hasenhuttl sera ravi d’obtenir un point au tableau malgré deux autres points perdus d’une position gagnante.

Il faut plus de recrutement, surtout à l’arrière. Cependant, si Southampton peut maintenir ce niveau de performance, ils devraient pouvoir terminer confortablement dans l’échelon supérieur de la moitié inférieure.

