Manchester United embauche Ralf Rangnick « pourrait devenir l’un des pires rendez-vous de l’histoire de la Premier League », a déclaré talkSPORT, alors que les progrès depuis le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer ont été remis en question

Manchester United confier à Ralf Rangnick le poste de manager pourrait être considéré comme « l’un des pires rendez-vous de l’histoire de la Premier League ».

C’est le point de vue de l’ancien milieu de terrain d’Arsenal Perry Groves, qui a fait la grande demande sur talkSPORT après que l’équipe de Premier League a été humiliée par les Wolves à Old Trafford.

.

Rangnick a connu un mauvais début de vie en tant que patron de United

Les Wanderers ont scellé une victoire 1-0 grâce à une frappe tardive de Joao Moutinho et les trois points n’étaient rien de moins que ce qu’ils méritaient après une démonstration abjecte et tiède des hommes de Rangnick.

C’était la dernière d’une série de performances douteuses au cours de la période des fêtes, et Groves estime qu’il y a lieu de dire qu’il pourrait figurer en tête de la liste des mauvaises embauches de cadres dans l’histoire de la ligue s’il continue à ce rythme.

« Les joueurs, vous pouvez dire qu’ils n’ont pas Rangnick », a déclaré Groves au Sports Bar sur talkSPORT.

.

Les Diables rouges n’ont tout simplement pas été sous la direction de leur nouveau patron

« Vous pouvez dire qu’ils ne sont pas convaincus par lui parce qu’ils ne font pas l’effort qu’ils devraient être. »

Paul Ince, qui a remporté deux titres avec Man United en six ans à partir de 1989, a admis qu’il n’avait pas vu les progrès réalisés par son ancien club sous Rangnick.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait eu des progrès, Ince, qui travaille pour Sky Sports, a répondu : « Si je suis totalement honnête, alors non.

« Cela me rappelle quand Ole a pris le relais pour la première fois à Manchester United et qu’il avait une liste de matches facile – Cardiff, des équipes comme ça – et c’est venu à l’arrière d’un [Jose] Équipe de Mourinho où les joueurs n’aimaient pas vraiment Mourinho et l’ambiance était hostile.

«Ole est entré, avait une excellente liste de matchs à venir, a changé le système, changé certaines choses, en a fait un camp heureux et ils ont commencé à gagner des matchs.

«Je pense que nous avons tous été trompés par le fait que c’était la voie à suivre et que nous progressions. J’ai le même sentiment maintenant.

Sports aériens

Ince n’a pas été convaincu par United sous son patron par intérim

« La liste des rencontres dans laquelle Ralf est entré est la liste des rencontres parfaite pour tout manager gérant un grand club comme Manchester United. Les performances ont été absolument – ​​à part celle de Palace à la maison – elles ont été dans la moyenne, vraiment, vraiment.

« Si vous pouviez demander à n’importe quel fan de Manchester United assis là maintenant qui connaît le football,« voyez-vous une progression dans le développement de ce que nous avons vu au cours des cinq derniers matchs ? » En fait, il faut dire non.

« Voyez-vous Ralf être le manager à la fin de la saison ? La réponse sur la base en ce moment – ​​et ce sont les premières portes – vous devez dire non.

United a manqué d’idées et d’inventivité

« Je ne sais pas si ce travail est un calice empoisonné. C’est le plus gros travail du monde, le plus grand club du monde, mais c’est comme un calice empoisonné.

Ince a également interrogé les joueurs après que le défenseur Luke Shaw ait livré une évaluation franche d’après-match, mais a souligné un manque de qualité dans l’équipe plutôt que l’intensité, l’engagement et la solidarité que Shaw jugeait manquants.

« Si j’avais un mauvais match, Roy Keane serait sur moi, Peter Schmeichel… », se souvient-il. « Je ne vois pas ça. Ils sont doux. C’est une équipe douce et douce.

« [Shaw] parle de grands joueurs – je ne vois pas de grands joueurs là-bas. je vois [Cristiano] Ronaldo, qui est un grand joueur, mais je ne vois personne d’autre de grand là-bas.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.