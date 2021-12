Manchester United en course pour signer Ousmane Dembele de Barcelone sur un transfert gratuit – Man United News And Transfer News

Manchester United est entré dans la course pour signer Ousmane Dembele de Barcelone en tant que pourparlers contractuels avec le décrochage du club.

Le Français est en rupture de contrat cet été avec des clubs étrangers pouvant discuter avec lui à partir de janvier.

En conséquence, un certain nombre d’élites européennes surveillent la situation, avec la possibilité de signer quelqu’un pour lequel Barcelone a payé 135 millions de livres sterling sur un transfert gratuit trop beau pour être refusé.

Le club catalan a proposé de geler son salaire actuel tout en lui offrant des bonus « très succulents » basés sur les performances qui feraient de lui le joueur le mieux payé du club s’il atteignait certains objectifs.

Les problèmes financiers actuels de Barcelone sont bien connus et le club n’est plus au sommet du football européen comme il l’a été dans le passé.

Par conséquent, il n’est pas surprenant que le joueur de 24 ans réfléchisse soigneusement à ses options avec un certain nombre d’offres lucratives sur la table.

Et ayant déjà manifesté de l’intérêt auparavant, United ferait partie intégrante de la course et aurait rencontré l’agent des joueurs afin de commencer à discuter d’un accord potentiel.

Newcastle était considéré comme le favori pour sa signature en raison de sa nouvelle richesse, mais Chelsea, le Bayern Munich, Tottenham et la Juventus sont également intéressés.

Dembele a enduré quatre années torrides au Camp Nou, faisant seulement 122 apparitions et fournissant 30 buts et 21 passes décisives.

Arrivé à l’été 2017 du Borussia Dortmund pour remplacer le sortant Neymar, Dembele n’a largement pas répondu à ces attentes élevées en raison d’une succession de blessures.

United est très bien approvisionné dans de vastes zones avec des gens comme Marcus Rashford, Jadon Sancho, Jesse Lingard, Anthony Martial et Mason Greenwood tous capables d’y jouer.

Son histoire avec des blessures est certainement préoccupante, mais lorsqu’un joueur de la qualité d’Ousmane Dembele devient disponible gratuitement, il serait insensé de ne pas explorer la possibilité.