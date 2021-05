Manchester United en demi-finale de l’UEFA Europa League: calendrier et où regarder à la télévision

05/04/2021 à 01:26 CEST

le Stadio Olimpico à Rome sera témoin de la confrontation entre les Rome et le Manchester United, après quelques secondes battre 6-2 à domicileFace à une telle victoire, il semble qu’ils ont tout le travail accompli. Tout cela dans le cadre des demi-finales de la Ligue européenne de l’UEFAe, une compétition européenne qui redevient la deuxième catégorie de football du Vieux Continent face à de vrais poids lourds. Bien que Manchester semble avoir fait ses devoirs, l’équipe de la ville éternelle a peut-être encore un peu peur, elle devra donc rester sur ses gardes.

Les doublets de Cavani et Fernandes ont assuré la victoire de l’équipe rouge, qui a mis fin au conflit avec des buts de Pogba et Greenwood. Roma a essayé de répondre avec des buts de Pellegrini et Dzeko, sans faire plus que gratter deux buts sur le tableau de bord.

Quoi qu’il en soit, nous regarderons ce match sur Jeudi 6 mai à 21 h 00 (CET). De plus, il sera émis par Mitele Plus et Movistar +.