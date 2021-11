Manchester United aurait parlé à Ernesto Valverde pour qu’il devienne son manager par intérim.

L’homme de 57 ans, qui a remporté la Liga à deux reprises et une Copa del Rey au cours de ses deux ans et demi à Barcelone, est au chômage depuis qu’il a quitté le Camp Nou à l’été 2020.

Valverde est un manager très expérimenté, ayant été en charge de six clubs depuis 2002

Le Guardian rapporte que Valverde a eu des entretiens avec le directeur du football de Man United, John Murtough, pour prendre le relais à titre temporaire.

Le rapport ajoute que les hauts gradés des Red Devils sont conscients que Valverde a travaillé avec Lionel Messi et serait donc à l’aise pour gérer Cristiano Ronaldo.

Il est entendu que Valverde a commencé à sonder des joueurs potentiels qu’il pourrait ajouter pour renforcer l’équipe s’il était nommé.

Sur la perspective de gérer en Angleterre, Valverde a déclaré à l’Observer en juin: « Cela pourrait être. »

Valverde devrait pouvoir bien travailler avec Ronaldo ayant travaillé avec Messi dans le passé

« Cela ne me dérangerait pas d’essayer. On a l’impression qu’il y a un respect pour ce qu’est le jeu. »

Michael Carrick est actuellement le patron par intérim match par match après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer ce week-end.

Une nomination permanente sera faite après la fin de la saison, mais il est entendu que Man United abandonnera cette stratégie s’il peut maintenant obtenir Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain.

Pochettino a abordé les rapports lors d’une conférence de presse mardi, insistant: « Je me concentre sur le football.

.

Pochettino ne s’est pas exactement exclu de la course pour être le patron de Man United

« Je ne suis pas un enfant, je ne suis pas un enfant. J’ai passé toute ma vie à jouer au football. Nous sommes dans une entreprise que les rumeurs sont là, je le comprends.

« C’est le monde dans lequel nous vivons. Je suis tellement heureux au Paris Saint-Germain. Nous sommes tellement concentrés à essayer d’obtenir les meilleurs résultats possibles. »

« Je suis heureux à Paris. Je connais bien la ville à la fois en tant que joueur et entraîneur, j’ai toujours vécu ce type de situation. Les choses arrivent et ce n’est pas ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me demandez, c’est que je suis heureux à Paris.

