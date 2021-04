Manchester United “ en pourparlers ” pour acheter le club australien des Central Coast Mariners, mais des sources affirment “ qu’il y a autant de chances qu’Alf Stewart prenne le relais ”

Manchester United pourrait suivre les traces de Manchester City alors qu’ils chercheraient à créer un club de franchise dans la A-League australienne.

Les rapports affirment que les Red Devils sont en pourparlers pour acheter la licence de Central Coast Mariners et chercheront à déplacer le club de la région de Central Coast à Sydney.

Man United chercherait à percer sur le marché Down Under

Cependant, les rumeurs ont été démenties par des sources dans la presse australienne et même le PDG du club a admis qu’il s’agissait de pure «spéculation».

Le Sydney Morning Herald rapporte que les 13 fois vainqueurs de la Premier League ont eu de longues discussions avec le propriétaire des Mariners, Mike Charlsworth, au Royaume-Uni, au sujet de l’achat de la licence de Central Coast et de leur transformation en club frère.

Le rapport ajoute que Man United est prêt à venir à la rescousse des Mariners à court d’argent, mais cela pourrait se faire au détriment de l’affiliation du club avec la région de la côte centrale avec le côté à changer de nom.

Tout transfert de licence de club, changement de marque et relocalisation d’équipes doit être signé par Football Australia après avoir obtenu l’approbation de la majorité des clubs de la A-League.

Il a également été affirmé que plusieurs clubs soutiennent déjà une proposition de rachat de Man United, car cela pourrait augmenter l’intérêt et les investissements dans la ligue.

Man United a disputé des matches amicaux de pré-saison en Australie, dont une victoire 4-0 contre Leeds en juillet 2019

Cependant, le PDG de la A-League, Shaun Mielekamp, ​​a rejeté les informations selon lesquelles United était prêt à investir et a admis que ce n’était que de la spéculation.

“Le président a eu des discussions avec un certain nombre de clubs et de parties intéressées au cours de plusieurs années concernant la vente du club”, a déclaré Mielekamp à The World Game.

«La spéculation n’est rien de plus que de la spéculation et c’est important, car en pré-saison, rien de tout cela ne distrait qui que ce soit au club – ce n’est que du bruit.

“Des rapports comme celui-ci servent simplement de moyen de détourner l’attention de ce qui est une saison positive sur le terrain.”

Pendant ce temps, le réseau sportif australien Fox affirme qu’il y a “ autant de chances qu’Alf Stewart prenne le relais ” que les géants de la Premier League achètent le club.

Oui, le personnage de longue date de Home and Away, cet Alf Stewart. Pensez à Lou Carpenter, si vous êtes un fan de Neighbours.

Les rivaux de Man United, Manchester City, ont construit un réseau mondial de clubs affiliés, en achetant Melbourne Heart en 2014, en les rebaptisant Melbourne City et en l’incorporant au réseau mondial du City Football Group.

City aurait payé plus de 11 millions de dollars pour une participation de 80% dans Melbourne Heart avant d’acheter les 20% restants pour 2,25 millions de dollars.

Les marins ont en fait un lien de longue date avec l’entraîneur adjoint de Man United, Mike Phelan, qui en a été nommé directeur sportif en juillet 2018 avant de retourner à Old Trafford lorsque Ole Gunnar Solskjaer a été nommé manager en décembre de la même année.