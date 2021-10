Manchester United envisage de réaménager le stade emblématique du club à Old Trafford – Man United News And Transfer News

Manchester United en est aux premiers stades du réaménagement d’Old Trafford et est à la recherche d’un maître architecte pour terminer le travail.

Le stade de 76 000 places a été laissé à pourrir ces dernières années avec des actionnaires majoritaires, la famille Glazer, critiqués pour leur manque d’investissement.

Bien qu’il s’agisse du plus grand stade du pays, au cours des 11 dernières années, Old Trafford n’a connu que 118 millions de livres sterling de développement, tandis que City (374 millions de livres sterling), Liverpool (278 millions de livres sterling) et Tottenham (1,4 milliard de livres sterling) ont tous dépensé beaucoup plus .

Le club a dépensé 20 millions de livres sterling sur le terrain et les installations d’entraînement cet été, bien que cela soit dû en grande partie à la nouvelle réglementation Covid.

Les plans d’aménagement actuels s’articulent autour de la tribune Sud vieillissante, qui jouxte la voie ferrée toute proche.

Cela pose évidemment des problèmes en termes d’expansion car l’espace de travail est restreint dans cette zone du sol.

Le club a un rendez-vous pour travailler sur Carrington dans un proche avenir et on pense alors que le stade est la prochaine priorité.

Lors du forum des fans en avril, interrogée sur les améliorations à apporter au stade dans le futur, la directrice des opérations de United, Collette Roche, a déclaré :

« Depuis 2005, plus de 100 millions de livres sterling ont été investis dans le stade, y compris l’investissement de 20 millions de livres sterling la saison dernière. Nous examinons un plan d’investissement tout en maintenant ce qui rend Old Trafford spécial.

« Une partie de l’attrait d’Old Trafford réside dans le fait que c’est un stade qui a été construit en 1910. Notre vision est de rajeunir le stade tout en lui donnant l’impression qu’il est Old Trafford. C’est la solution parfaite pour nous.

« Il n’est actuellement pas prévu d’augmenter la capacité de manière significative, mais nous ne l’exclurions pas complètement à long terme. Il existe des flux de travail en cours pour examiner les possibilités d’augmenter légèrement la capacité dans un certain nombre d’emplacements ; Cependant, ce travail est en attente jusqu’à ce que nous puissions à nouveau accéder correctement au stade. »

Il sera intéressant de voir ces plans se développer au cours des prochains mois/années, car l’emblématique Old Trafford mérite de revenir au sommet du jeu anglais.