Manchester United est le plus susceptible de ruiner votre accumulateur et Chelsea devrait remporter la Premier League selon les fans

On a demandé aux fans de chaque équipe de Premier League qui ruinait le plus souvent leur accumulateur et Manchester United était de loin en tête de liste.

Les Red Devils ont bien commencé leur campagne, mais leur forme a rapidement chuté alors qu’ils perdaient des points contre Everton, Leicester, Aston Villa, Liverpool, Man City, Watford et Chelsea.

Ralf Rangnick prend en charge son premier match de championnat à l’extérieur contre Norwich mais sont-ils dans votre accumulateur pour battre le bas du tableau ? 888Sport – Pariez 10 £, obtenez 30 £ + 10 £ de bonus de casino*

Des recherches à l’échelle nationale menées par 888 Sport ont révélé que Man United était le plus grand coupable d’avoir laissé tomber les parieurs sur leurs accumulateurs.

Malgré des dépenses importantes cet été pour des stars telles que Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Raphael Varane, les Diables rouges ont été au mieux incohérents cette saison.

Il a même choisi de limoger le manager Ole Gunnar Solskjær après quelques mois de montagnes russes et l’a ensuite remplacé par intérim par le très expérimenté Ralf Rangnick.

Leur forme vacillante a clairement déconcerté les fans de Premier League à travers le pays, devenant l’équipe de bogey de paris ultime, brisant les accumulateurs à travers le pays.

Manchester United est en tête de liste de loin à Arsenal, Liverpool et Manchester City

L’Arsenal de Mikel Arteta est une autre équipe difficile à prévoir pour les fans. 11% des fans de Premier League ont cité les Gunners comme leurs ruineurs d’acca les plus fréquents, mais avec l’équipe d’Arteta commençant à prendre de l’ampleur, les fans de paris pourraient commencer à soutenir Arsenal avec plus de confiance.

En bas de ce tableau se trouve Watford, qui fait également partie de la zone de relégation en Premier League.

Il y a une tendance avec certaines des équipes préférées à descendre vers le bas du tableau des accumulateurs, avec Norwich, Newcastle et les Hornets tous étroitement classés près de la barre des 2%.

Bien qu’ils soient devenus premier et deuxième de la ligue, Man City et Liverpool figurent dans le top quatre des Acca Ruiners.

Entre les deux équipes, ils ont déjà fait six nuls et perdu trois de leurs 30 matchs, bien qu’ils aient été de grands favoris dans la majorité de leurs matches de championnat.

Les fans conseillent Chelsea de remporter la Premier League

L’enquête de 888 Sport a également demandé aux fans de Premier League leur conseil pour le titre. 29 % des fans pensent que Chelsea sera en tête du classement à la fin de la saison, devant Liverpool (20 %) et les champions en titre Manchester City (17 %).

Chelsea était en tête du classement jusqu’au week-end dernier lorsqu’il n’a subi que sa deuxième défaite de la saison contre West Ham, quatrième.

Le tir ambitieux d’Arthur Masuaku a rattrapé Edouard Mendy et a renversé l’avance de Chelsea en haut du tableau

Man City ne mène que d’un point après des victoires constantes tandis que Liverpool vient de dépasser les Blues ce week-end à nouveau d’un point.

La course au titre se réchauffe chaque week-end et plutôt qu’une équipe en tête, les trois sont fermement en lice pour la nouvelle année.

Un porte-parole de 888 Sport a commenté : « Il est intéressant de voir les statistiques sortir, et Manchester United et Arsenal en tête des charts pour les ruineurs de l’acca. Cela montre-t-il que les fans s’appuient peut-être trop sur ce que ces clubs ont fait historiquement, plutôt que d’analyser les cotes et les données ?

« Malheureusement pour les fans de Manchester United, ce sera probablement la seule table où ils seront en tête à la fin de la saison! »

Le sondage a été rempli par 888 Sport dans le cadre de la campagne Acca Ruiners. Pour découvrir les résultats par vous-même, visitez le site Web de 888 Sport.

