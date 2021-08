Manchester United est prêt à laisser l’attaquant de 37 millions de livres sterling Amad Diallo partir en prêt cet été après la signature de Jadon Sancho

in

Manchester United a mis à disposition un prêt de 37 millions de livres sterling en signant Amad Diallo, selon des informations.

L’attaquant de 19 ans devrait quitter temporairement le club avant la fermeture du mercato cet été.

Diallo a été pressenti pour la grandeur

Le jeune très apprécié a rejoint United en provenance d’Atalanta en Serie A en janvier, mais n’a joué qu’à huit reprises la saison dernière, marquant un but contre l’AC Milan en Ligue Europa et fournissant également une passe décisive.

L’arrivée de Jadon Sancho du Borussia Dortmund devrait frapper encore plus fort les minutes de Diallo, et l’attaquant a montré son désir de plus de temps de jeu en ratant la pré-saison de United, jouant plutôt pour la Côte d’Ivoire aux Jeux olympiques de Tokyo.

L’attaquant de l’équipe de jeunes uruguayens Facundo Pellistri a déjà prêté l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer, rejoignant l’équipe de LaLiga Alaves pour la saison.

Le Manchester Evening News rapporte que Diallo le suivra à l’extérieur, malgré les blessures subies par les attaquants du club.

Rashford était de bonne humeur posant pour une photo

L’attaquant anglais Marcus Rashford sera indisponible jusqu’en octobre au moins après une opération à l’épaule.

Edinson Cavani devrait rater le lever de rideau de United contre Leeds samedi, l’attaquant ne devant revenir au club que cette semaine après une longue pause estivale après la Copa America.

Les options de United à l’avance ont été renforcées par le retour de Jesse Lingard après son prêt réussi à West Ham, mais le joueur de 28 ans pourrait également être hors de combat pour affronter Leeds après avoir été testé positif pour COVID-19.

