Manchester United est prêt à payer 60 millions de livres sterling pour signer l’ailier du FC Porto Luis Diaz – Man United News And Transfer News

Manchester United souhaiterait signer Luis Diaz du FC Porto.

Selon ABOLA, les Red Devils sont prêts à payer jusqu’à 60 millions de livres sterling pour sécuriser leur homme dans leur quête pour renforcer leur attaque.

Diaz est généralement déployé sur l’aile gauche et agit comme un ailier inversé.

Le joueur de 24 ans utilise son rythme et sa ruse pour battre l’arrière adverse pour couper à l’intérieur et tirer. Il en est à sa troisième saison avec Porto, et c’est de loin sa plus impressionnante.

En 24 apparitions jusqu’à présent, Diaz a marqué 14 buts et enregistré 5 passes décisives. Il a reçu des éloges pour ses performances en Ligue des champions.

Le Colombien est presque parfait pour le style de jeu vertical de Ralf Rangnick.

Avec la récente baisse de forme de Marcus Rashford, Diaz pourrait être le remplaçant idéal car il possède des qualités similaires à celles de l’Anglais.

United, cependant, fait face à une rude concurrence de Liverpool, qui serait en tête de la course pour le signer.

Le récent article d’ABOLA affirme que le club du Merseyside est prêt à payer jusqu’à 80 millions d’euros, bonus compris, pour faire atterrir Diaz.

Cela ferait de Diaz le joueur de Porto le plus cher, dépassant les honoraires d’Eder Militao de 50 millions d’euros.

Newcastle United est un autre nom mentionné, avec de nouveaux propriétaires cherchant à fléchir leurs muscles financiers et à sauver leur club de la relégation.