Manchester United est prêt à payer une clause de libération pour signer le prodige Julian Alvarez, avec les géants de la Premier League pour battre Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan et le Bayern Munich pour le transfert

Manchester United serait disposé à payer la clause de libération du prodige de River Plate Julian Alvarez alors qu’il cherche à apporter des changements dans la fenêtre de transfert de janvier.

Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan et le Bayern Munich aiment tous le joueur primé de 21 ans qui a été dans une forme étonnante dans son pays natal mais, selon Sport, les Diables rouges sont prêts à bouger.

Alvarez est l’un des jeunes attaquants les plus recherchés du football mondial

Depuis son arrivée dans l’équipe première de River Plate, Alvarez a remporté la Copa Libertadores, la Copa Argentina et la Primera Division, entre autres trophées, alors qu’il faisait partie de l’équipe de son pays pour leur campagne victorieuse en Copa America l’été dernier.

Il a été le meilleur buteur de la Primera Division en 2021 avec 20 buts en 35 matchs, tout en étant nommé footballeur sud-américain de l’année.

Et, grâce à sa clause libératoire, il peut être récupéré pour seulement 17 millions de livres sterling, ce qui pourrait être une aubaine incroyable compte tenu du potentiel qu’il montre en ce moment.

On pense que l’agent de l’attaquant, Fernando Hidalgo, se rendra bientôt en Angleterre pour discuter d’un éventuel déménagement.

Alvarez remporte déjà des trophées alors qu’il n’a que 21 ans

Alvarez a même remporté la Copa America aux côtés de Lionel Messi en 2021

Le contrat d’Alvarez avec River Plate se termine en décembre, donc les frais seraient les bienvenus plutôt que de voir leur starlette – surnommée « The Spider » – partir gratuitement dans 12 mois.

Man United est prêt à prendre la décision de signer le joueur car ils pourraient bien perdre Edinson Cavani et Anthony Martial dans un proche avenir.

Le contrat de Cavani expire cet été, Barcelone et la Juventus étant intéressés par la signature de l’attaquant vétéran, tandis que l’as français Martial a clairement indiqué qu’il souhaitait partir le plus tôt possible avec Séville lié.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ avec le code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org