Manchester United est septième de Premier League et Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho and co. sont plus une équipe d’étiquettes de prix que de qualité, déclare Simon Jordan

Au papier Manchester United possède l’une des meilleures équipes au monde. Cependant, ils sont actuellement la septième meilleure équipe d’Angleterre.

Ils sont confrontés à une tâche ardue pour terminer dans le top quatre de la Premier League, leurs espoirs de qualification pour la Ligue des champions ayant subi un coup dur grâce à leur défaite 1-0 à domicile contre les Wolves.

Man United a été battu à juste titre à Old Trafford et est maintenant à quatre points des places de la Ligue des champions

Luke Shaw a fait allusion à la qualité de Man United, mais a admis que l’équipe manquait de la motivation requise pour remporter le match.

Les statistiques suggèrent certainement que l’équipe de Ralf Rangnick avait assez dans son arsenal pour écarter les loups en raison de l’équipe étoilée dont ils disposent. En fait, seuls Manchester City et Liverpool ont aligné un XI plus cher dans l’élite cette saison.

Le XI le plus cher de chaque club Prem cette saison

*Valeurs selon Transfermarkt

Manchester City (valeur de marché : 659,7 millions de livres sterling) Liverpool (valeur de marché : 562,5 millions de livres sterling) Manchester United (valeur de marché : 515,7 millions de livres sterling) Chelsea (valeur de marché : 459 millions de livres sterling) Tottenham (valeur de marché : 421,2 millions de livres sterling) Arsenal (valeur de marché : 333 M £) Leicester (Valeur du marché : 312,3 M £) Aston Villa (Valeur du marché : 272,7 M £) Everton (Valeur du marché : 258,3 M £) West Ham (Valeur du marché : 236,7 M £) Wolves (Valeur du marché : 210,6 M £ ) Leeds (Valeur du marché : 171 millions de livres sterling) Brighton (Valeur du marché : 159,3 millions de livres sterling) Southampton (Valeur du marché : 158,4 millions de livres sterling) Newcastle (Valeur du marché : 147,15 millions de livres sterling Crystal Palace (Valeur du marché : 137,25 millions de livres sterling) Brentford (Valeur du marché : 113,85 millions de livres sterling) Norwich (valeur de marché : 103,05 millions de livres sterling) Burnley (valeur de marché : 102,15 millions de livres sterling) Watford (valeur de marché : 74,04 millions de livres sterling)

Man United a dépensé des sommes impressionnantes pour des joueurs comme Jadon Sancho, Harry Maguire et Aaron Wan-Bissaka ces dernières années, mais ils ne remportent toujours pas les premiers prix.

Cependant, l’animateur de talkSPORT, Simon Jordan, pense que l’idée qu’une équipe coûteuse mènera au succès est un mythe qui doit être démystifié, ajoutant que les prix des joueurs de Man United ne correspondent pas à la qualité qu’ils possèdent.

« Il n’y a plus peur de Manchester United, c’est parti », a-t-il déclaré sur White and Jordan. « Quelle que soit la peur qu’il y avait et le respect que les autres équipes avaient pour Man United, en particulier à Old Trafford, ont disparu. Il n’existe plus.

« Les équipes sont assez à l’aise pour essayer Man United, en particulier ce United qui est clairement en transition.

«Ils ont une quantité démesurée de qualité dans l’équipe mais ils manquent de caractère. Ils n’ont pas non plus la capacité de faire certaines choses qui sont désormais le régime alimentaire stable des meilleures équipes – jouer avec intensité, jouer avec un scénario pressant.

« Il est universellement admis que nous ne regardons pas Manchester United il y a dix ans, nous regardons Man United aujourd’hui. Nous devons donc le comparer à ce qu’il est réellement et nous disons « ce groupe de joueurs », mais nous parlons d’étiquettes de prix, pas de qualité de bonne foi.

Man United a remporté la Premier League pour la dernière fois en 2013 et à l’heure actuelle, son 21e titre de champion semble à des millions de kilomètres

« Quand nous parlons de Paul Pogba, un prix de 90 millions de livres sterling, et même s’il a été formidable pour la France, il ne l’a pas fait pour Manchester United.

« [Harry] Maguire – prix de 80 millions de livres sterling. [Aaron] Wan-Bissaka – prix de 50 millions de livres sterling. C’est le coût de l’assemblage de cette équipe de Manchester United contre l’image de ce qu’elle était autrefois qui nous prête à la conclusion du manque d’intensité.

« Peut-être qu’en dépit de tout cela, ils ne sont tout simplement pas assez bons… ils ont trop de joueurs là-dedans qui ne sont peut-être pas adaptés à long terme. »

LES SIGNATURES LES PLUS COTES DE MAN UNITED DEPUIS 2019

Harry Maguire – 80 millions de livres sterling (2019)

Jadon Sancho – 73 millions de livres sterling (2021)

Aaron Wan-Bissaka – 50 millions de livres sterling (2019)

Bruno Fernandes – 47 millions de livres sterling (2020)

Donny van de Beek – 35 millions de livres sterling – (2020)

Raphaël Varane – 34 millions de livres sterling (2021)

