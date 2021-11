Manchester United est un train qui a déraillé

08/11/2021 à 18:41 CET

.

Gary Neville, un ancien joueur de Manchester United, a déclaré à Sky Sports que l’équipe actuelle est « un train déraillé » après le Défaite 2-0 contre Manchester City à Old Trafford. Les ‘Red Devils’ ont encore une fois donné une mauvaise image face à un rival important, et ils continuent de s’essouffler dans la course à la Premier League

L’ex-défenseur mythique s’est interrogé sur le fait que United ne pouvait pas affronter les grands de la Ligue anglaise : « La saison dernière, les gens disaient que la ligue allait progresser. Mais maintenant, ce n’est pas le cas. Cela doit changer rapidement. Contre les grands il semble que ça ne leur donne pas et ça ne devrait pas être comme ça. L’entraîneur est sous beaucoup de pression et il commence à tout remettre en question. C’est un train qui a déraillé en ce moment. »

« Je pense que les joueurs sont impliqués. Il y a eu des moments dans le passé où je me suis dit ‘Est-ce que ces joueurs s’en soucient ?’ Mais je ne pense pas que cela se produise avec ces joueurs. Je ne pense pas qu’il y ait un manque d’effort. Je pense qu’ils veulent bien jouer et être à Manchester United de toute leur âme. Mais ils souffrent beaucoup »il ajouta.

Malgré le mauvais moment, qui a United hors des positions de Champions, Neville ne pense pas que le conseil d’administration des « Red Devils » se débarrassera de l’entraîneur norvégien à court terme : « Le club n’est pas préparé à cela, ni à un nouveau manager. Ce n’est pas quelque chose à quoi ils s’attendaient. «

À la suite de l’humiliation historique contre Liverpool, la continuité de Solskjaer a faibli comme jamais auparavant. De plus, les noms d’Antonio Conte et de Zinedine Zidane ont été entendus alors que le Norvégien était encore sur le banc d’Old Trafford. Mais après que le sommet du club anglais s’est réuni en urgence, ils ont une nouvelle fois entériné l’ancien attaquant en poste. Cependant, la victoire 0-3 contre Tottenham était un mirage démantelé par une nouvelle défaite, contre City.