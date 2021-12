Manchester United et Bayern Munich : de bons amis, de meilleurs ennemis

Manchester United et le Bayern Munich sont deux des véritables aristocrates du football européen. Ils partagent beaucoup d’histoire et de similitudes, mais il existe une différence notable au niveau de la propriété, qui est évidente à la fois sur et en dehors du terrain.

Sur la Super League européenne : Manchester United et Bayern Munich

Si vous demandiez aux Glazers ce qu’ils pensaient du modèle allemand, ils commenceraient probablement à parler de Heidi Klum et non de 50+1.

Le détournement raté du football, autrement connu sous le nom de « Super League européenne » (bien que tout ce qui pourrait être appelé super et impliquer les itérations actuelles des Spurs, Arsenal et Manchester United dépasse cet écrivain), a une fois de plus soulevé le sujet des structures de propriété dans le football, et plus particulièrement à Old Trafford.

Parmi les soi-disant poids lourds du football européen, seuls le Paris Saint Germain et le Bayern Munich, ainsi que le Borussia Dortmund, ont refusé la proposition, bien que pour des raisons différentes.

L’État qatari, propriétaire du PSG, misant sur l’échec, y a vu une opportunité de renforcer sa position au sein des structures actuelles du football européen.

Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, est désormais président de l’Association européenne des clubs, remplaçant ainsi Andrea Agnelli de la Juventus. Une quinte flush royale.

D’un autre côté, le Bayern n’a pas pu participer au projet en raison de la nature du modèle de propriété 50+1 mentionné précédemment en Allemagne.

Le modèle allemand et l’admiration de Fergie pour le Bayern

Le modèle stipule que les membres des clubs conservent 50 % des actions avec droit de vote, plus une action, garantissant que les investisseurs extérieurs ne peuvent pas obtenir une participation et un contrôle majoritaires.

En d’autres termes, les fans ont une voix. Imaginer.

Bien que le modèle ne soit pas parfait ; plafonnant quelque peu les ambitions des petits clubs, il est certainement préférable à la propriété toxique des Glazers, qui n’a fait qu’empirer dans les années post-Fergie.

Ferguson a toujours été un fervent admirateur du Bayern : d’anciens joueurs en charge, Uli Hoeness & Karl Heinz Rummenigge, Oliver Kahn & Hasan Salihamidžić – la bonne façon de diriger un club de football selon lui.

Un centime pour ses véritables pensées sur United – peut-être que Khabib le lui tirera un jour.

Deux pois dans des cosses séparées

S’éloigner de la propriété et de l’essence de United et du Bayern, et de nombreuses similitudes sont observées dans leur position dans leurs pays respectifs : le plus grand, le plus populaire, le plus détesté, le plus glamour et le plus réussi au niveau national.

Les deux clubs ont également utilisé leur statut alpha et leur puissance financière pour sélectionner les talents de leurs ligues, en prenant le meilleur du reste – voir le Bayern piller Dortmund et Leipzig et United signer Keane, Cole, Ferdinand, Rooney, Van Persie et al. sous Ferguson.

Cela a eu un effet néfaste sur la compétitivité de la Bundesliga, le Bayern étant en passe de remporter son 10e titre consécutif, mais est également dû en partie au désir de la plupart des joueurs basés en Allemagne de jouer pour le club.

Le Bayern est considéré comme l’endroit où remporter des honneurs majeurs à la fois au niveau national (duh) et sur le continent, ainsi qu’un endroit pour construire votre propre marque personnelle sur la scène mondiale du football.

Dans des jours meilleurs, on pourrait en dire autant de United, Gordon McQueen affirmant que « 99% des joueurs veulent jouer pour Manchester United et les autres sont des menteurs » après son départ de son grand rival Leeds en 1978.

Une amitié formée par la tragédie

Avec autant de points communs, il est difficile de penser que la première rencontre des clubs n’a eu lieu qu’en 1998 – aucune équipe n’a affronté United plus en Europe depuis avec 11 matchs entre les deux.

Un lien s’est bien sûr forgé bien avant, 40 ans pour être précis, au lendemain de la catastrophe aérienne de Munich, le jour le plus sombre de l’histoire de United.

Au moment de la tragédie et des années qui ont suivi, le Bayern et United ont tous deux commémoré ceux qui ont été perdus, et cela est considéré comme le début d’une amitié étroite entre les deux clubs.

Fait intéressant, le site du crash a été rebaptisé Manchesterplatz en 2008 – 50 ans plus tard, ajoutant une touche mancunienne à la Bavière.

A partir de 1968, les deux clubs partent dans des directions différentes

Au cours des quatre décennies qui ont précédé leur premier affrontement, les clubs ont connu différentes périodes de succès, limitant les chances de se rencontrer dans les compétitions européennes.

D’une manière ou d’une autre, United est rapidement né des cendres de Munich pour créer une autre grande équipe, qui remporterait des titres de champion et finalement la Coupe d’Europe en 68, alors que Busby atteignait son Saint Graal avec l’équipe de Best, Law & Charlton.

Alors que cette année marquait la fin de la domination de United, c’était aussi le début de celle du Bayern, puisque Beckenbauer, Muller et Maier ont remporté le titre de Bundesliga lors de la saison 68-69 – seulement le deuxième titre national du club, et seulement trois ans après promotion.

C’est difficile à penser maintenant, mais le Bayern n’a pas été autorisé à participer à la première saison de Bundesliga en 63, tel était son record des saisons précédentes.

Le Bayern et United étaient désormais deux clubs allant dans des directions très différentes, ce qui a été mieux résumé par les événements de la saison 73-74. Alors que le Bayern remportait la première des trois Coupes d’Europe successives, United a subi l’ignominie de la relégation de la première division à peine six ans après son propre succès continental.

Mark Hughes – L’homme de lien entre les deux clubs dans les années 80

Au cours des années qui ont suivi, le seul lien entre les clubs était Mark Hughes.

Hughes, alors de Barcelone, a été prêté au Bayern en 87-88 dans le but de retrouver la forme qui l’avait abandonné en Catalogne. Sa saison en Bavière ouvrira finalement la voie à un retour à Manchester, pour le plus grand plaisir des fans de Fergie et United.

L’aspect le plus intéressant du séjour de Hughes en Allemagne était sans doute le fait qu’il a joué deux matchs en une journée, pour deux équipes différentes – le Pays de Galles et le Bayern, avec un match de qualification pour l’EURO 88 en Tchécoslovaquie suivi rapidement d’un match de Coupe d’Allemagne à Munich.

Faisons la fête comme si c’était 1999 – La rivalité sur le terrain commence

Avance rapide de 10 ans et enfin, il y a eu une occasion sur le terrain entre les deux clubs, car les deux ont été entraînés dans le redoutable «Groupe de la mort» aux côtés de Barcelone et de Brondby.

Deux matchs nuls et des résultats ailleurs ont conduit les deux équipes à se qualifier pour les huitièmes de finale, où bien sûr ils se retrouveraient finalement lors de la finale de la Coupe d’Europe 99 – Teddy, Ole, Kuffour, Matthäus, tout le monde connaît la suite.

Cela lancerait une mini-série entre les parties et leurs sympathiques managers – Sir Alex et Ottmar Hitzfeld, qui s’étaient déjà rencontrés en 97 lorsque Hitzfeld, en charge de Dortmund, a battu United en route vers un succès final improbable.

Le Bayern a invité United à disputer son match du centenaire à l’été 00, mais c’est plus tard dans la saison 00-01 qu’il se venge du chagrin de 99.

Cette fois, c’était les quarts de finale, et une équipe du Bayern plus puissante a dominé une équipe de United sur le déclin, remportant la victoire dans les deux jambes et avançant avec une victoire totale de 3-1. Les Allemands ont ensuite remporté leur première Coupe d’Europe depuis la grande équipe du milieu des années 70.

Du point de vue de United, on se souvient probablement mieux du match nul pour Karl Power, le farceur United, l’imposteur, etc., figurant sur la photo de l’équipe avant le match retour, à la grande stupéfaction des joueurs.

Stagnation européenne au milieu des années 2000

Les équipes s’affronteraient à nouveau la saison suivante, le butin étant partagé lors de la deuxième phase de groupes – ajouté au fur et à mesure que l’UEFA élargissait la compétition.

Aucune des deux équipes n’a remporté la Coupe d’Europe cette année, ou s’en est vraiment approchée au milieu des années 2000, alors que les deux ont traversé une période de transition – United de Keane et Beckham à Rooney et Ronaldo, et le Bayern de Hitzeld à Magath, à Klinsmann , retour à Hitzeld puis à Louis Van Gaal.

Au cours de ces années, les deux clubs ont atteint leur nadir européen – United terminant dernier de leur groupe en ’05-06, et le Bayern n’est même pas allé aussi loin, ayant terminé 4e lors de sa campagne de Bundesliga ’06-07.

CV de rivalité

United rebondirait et se lancerait dans une autre période dorée, avec trois titres de champion consécutifs et des finales de coupe d’Europe consécutives en ’08 et ’09. Owen Hargreaves, membre de cette équipe du Bayern de 2001, a été un homme clé du succès de 2008, ayant signé l’été précédent, avant la fin de sa carrière en raison de problèmes de genou.

Le Bayern, en revanche, n’avait pas atteint les demi-finales depuis 2001, mais cela allait changer sous Van Gaal.

Les équipes se rencontreraient dans un autre quart de finale au printemps 2010, avec United cherchant à réaliser à nouveau un doublé en championnat et en Europe, cette fois sans Ronaldo et Tevez, mais avec Wayne Rooney à son apogée absolu.

Rooney frapperait dans les 2 minutes du match aller à l’Allianz Arena, un match auquel cet écrivain a assisté, avant que le Bayern ne sorte vainqueur 2-1 à l’aide d’une déviation et d’une défense de mauvaise qualité de United.

Une défaite était grave, mais la blessure à la cheville subie par Rooney était beaucoup plus préoccupante – la ligue a été perdue en conséquence, et il n’a jamais été le même joueur.

Bien que Rooney soit revenu d’une manière ou d’une autre pour le match retour, le Bayern progresserait sur les buts à l’extérieur et vers une défaite finale contre l’Inter de Mourinho – Nani au doublé, Darron Gibson avec une balle mettant United 3-0 devant cet homme Olic à nouveau et un absolu la pêche d’Arjen Robben a tué United.

Cependant, l’égalité a disparu de United avant le coup de poignard de Robben lorsque Rafael Da Silva a obtenu un deuxième jaune après seulement 50 minutes.

Fergie a blâmé les « Allemands typiques » entourant l’arbitre, bien que trois des quatre joueurs ne soient pas allemands. Ne laissez pas la vérité entraver une bonne phrase sonore.

Guardiola – Celui qui s’est enfui ?

Ce serait la dernière rencontre entre Sir Alex et le Bayern, alors qu’il prenait sa retraite en 2013, avec un 13e titre de champion. Au cours de la même saison, le Bayern serait à nouveau couronné roi d’Europe sous Juup Heynckes avant que Pep Guardiola ne prenne le relais cet été-là.

United aurait-il dû embaucher Guardiola ? L’accord avec le Bayern a-t-il été conclu avant que Fergie ne sache que la retraite était imminente? Ce fut certainement un moment décisif avec le recul, auquel s’ajouta la nomination de David Moyes comme successeur de Fergie.

Alors que Moyes trébuchait en championnat, un semblant de réconfort a été trouvé en Europe, et encore une fois, le Bayern attendait dans les quarts.

United a pris les devants dans les deux matches, Nemanja Vidic marquant lors d’un match nul 1-1 à domicile, avant que Patrice Evra ne s’envole lors d’un match d’ouverture à Munich, déclenchant des scènes de délire à l’extérieur. La joie serait de courte durée alors que le Bayern rugissait en retour, égalisant en une minute, avançant avec une victoire 3-1 (4-2 au total).

Van Gaal et Schweinsteiger

Moyes a été limogé après 10 mois et remplacé par Van Gaal, commençant le cycle de managers en constante évolution chez United.

Le Néerlandais était en grande partie un buste, jouant au football obsolète et signant de nombreux ratés, dont Bastian Schweinsteiger du Bayern.

N’ayant pas tiré les leçons de Hargreaves, United a de nouveau signé un joueur sujet aux blessures et n’a pas semblé se demander pourquoi le Bayern était si content de vendre une légende du club à un prix réduit. L’un des nombreux symboles de l’incompétence de United dans le malaise post-Fergie.

Mondes à part – Sur et en dehors du terrain

Depuis les départs de Van Gaal et Schweinsteiger, il y a eu relativement peu de liens directs entre les clubs.

Les exceptions étant la commémoration annuelle de Munich et un match du 20e anniversaire de la finale de 99 à Old Trafford.

Le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick a servi de mentor et d’inspiration à l’entraîneur-chef du Bayern Julian Nagelsmann alors qu’il était ensemble au RB Leipzig. Comptez-le aussi.

Le Bayern continue de dominer l’Allemagne et a remporté une sixième Coupe d’Europe en 20, tandis que United n’a réussi à monter aucun défi pour le titre depuis 13 et a du mal à sortir des phases de groupes en Europe.

Quand ces deux grands clubs se regarderont-ils à nouveau dans les yeux sur un pied d’égalité, sur et en dehors du terrain ? Qui sait, mais avec les structures de propriété actuelles en place dans les deux clubs, il est difficile de voir ce jour arriver de si tôt.

modèle allemand ? 50+1 pour le Bayern, Heidi Klum en tant qu’ambassadrice de la marque United.

Photo principale

Intégrer à partir de .