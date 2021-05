Manchester United et Fulham concluent leur match de championnat par un match nul (1-1)

18/05/2021 à 21:04 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mardi au Old Trafford et qui a fait face au Manchester Utd et à Fulham il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Manchester United est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui La ville de Leicester par un score de 1-2. Concernant l’équipe visiteuse, le Fulham perdu par un résultat de 3-1 lors du match précédent contre le Southampton et accumulé quatre défaites consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble des diables rouges est deuxième après la fin du match, tandis que le Fulham est dix-huitième.

La première partie de la rencontre a commencé de manière favorable pour lui Manchester United, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Cavani à la 15e minute, terminant la première période avec un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour l’ensemble des “ Lily Whites ”, qui ont égalisé avec un but de Bryan à la 76e minute, concluant le match avec un score de 1-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Manchester Utd qui sont entrés dans le jeu étaient Rashford, Amad Diallo Oui Van de beek remplacer Mctominay, Greenwood Oui Cavani, tandis que les changements dans le Fulham Ils étaient Andersen, Loftus-Cheek Oui Tete, qui est entré pour remplacer Roseau, Carvalho Oui Lookman.

L’arbitre a averti Bruno Fernandes Oui Shaw par le Manchester Utd déjà Lemina, Lookman Oui Aréole par l’équipe «Lily Whites».

Après cette égalité à la fin du match, le Manchester United il se situait à la deuxième place du tableau avec 71 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions. Pour sa part, Fulham avec ce point, il a obtenu la dix-huitième place avec 28 points, au lieu d’être relégué en deuxième division, à la fin du match.

Le lendemain, le Manchester United sera mesuré avec le Wolverhampton Wanderers, tandis que l’ensemble des ‘Lily Whites’ joueront leur match contre les Newcastle United.

Fiche techniqueManchester United:De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Wan-Bissaka, Fred, Mctominay (Rashford, min 62), Bruno Fernandes, Pogba, Greenwood (Amad Diallo, min 83) et Cavani (Van De Beek, min 87)Fulham:Areola, Ream, Tosin Adarabioyo, Bryan, Lemina, Reed (Andersen, min.32), Zambo Anguissa, Lookman (Tete, min.89), Reid, Cavaleiro et Carvalho (Loftus-Cheek, min.63)Stade:Old TraffordButs:Cavani (1-0, min.15) et Bryan (1-1, min.76)