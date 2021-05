Manchester United et l’Angleterre transpirent sur la forme physique de Harry Maguire alors qu’Ole Gunnar Solskjaer admet que la blessure du défenseur pourrait le laisser de côté pendant “ quelques semaines ou un mois ”

Harry Maguire pourrait rater la finale de la Ligue Europa et est potentiellement confronté à une course contre la montre pour être en forme pour l’Euro 2020, a suggéré Ole Gunnar Solskjaer.

Le défenseur s’est blessé à la cheville lors de la victoire de Manchester United à Aston Villa dimanche. Maguire a ralenti à la 78e minute du match après une collision avec Anwar El Ghazi.

Cet incident a laissé Maguire dans beaucoup de douleur

Il n’y a pas de diagnostic officiel, mais les premiers signes ne semblent pas bons, Solskjaer disant qu’il s’attend à ce que Maguire soit absent pendant quelques semaines, voire un mois.

“Avec un peu de chance [the Europa League final] ira bien avec Harry mais je ne sais pas », a déclaré Solskjaer.

«Nous devons le vérifier. Cela peut prendre quelques semaines ou un mois – nous ne savons pas.

«C’était son mollet ou sa jambe. Je pense que le joueur a atterri sur lui et il a tordu quelque chose.

La saison de Maguire est-elle terminée?

Ce serait un coup dur pour Man United, qui a un dernier rendez-vous en Ligue Europa avec Villarreal le 26 mai.

Pendant ce temps, Gareth Southgate sera également inquiet du premier match de l’Angleterre à l’Euro 2020 le 13 juin.

“Harry a été excellent et c’est presque inconnu, les minutes qu’il a jouées”, a ajouté Solskjaer. «Sa forme physique est très bonne et il est robuste. Mais, aujourd’hui, on aurait dit que le garçon s’était posé sur lui et qu’il s’était tordu la cheville.

«Je ne sais pas à quel point c’est grave. Il pourrait être disponible mardi, peut-être pas.

Si c’est aussi grave que craint, Maguire devra travailler dur pour être parfaitement en forme pour la finale de cet été.

Mis à part le coup de Maguire, c’était une sortie réussie pour les Red Devils, qui sont venus par derrière pour remporter une victoire 3-1 à Villa Park.

Le but étonnant de Bertrand Traoré a mis l’équipe locale en tête, mais un penalty de Bruno Fernandes a égalisé les scores. Mason Greenwood et Edinson Cavani se sont inscrits sur la feuille de match pour sceller la victoire et faire attendre Manchester City un peu plus longtemps pour sa couronne en Premier League.

Man United est au milieu d’une série de matches très chargée, après avoir disputé les demi-finales de la Ligue Europa jeudi. Ils affronteront ensuite Leicester mardi, puis Liverpool jeudi.

“Les garçons qui ont joué jeudi et aujourd’hui ne joueront pas 90 minutes à coup sûr”, a ajouté Solskjaer avant le choc contre les Foxes.

«Les scientifiques du sport feront leur travail. Ils vont s’asseoir mardi et voir qui est prêt. “