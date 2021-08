Manchester United et le Real Madrid continuent de surveiller Leon Goretzka – Man United News And Transfer News

in

Des informations en Espagne ont indiqué que le Real Madrid affronterait Manchester United pour les services de Leon Goretzka, mais pas avant l’année prochaine.

Fraîchement signé David Alaba sur un transfert gratuit, AS rapporte que Los Blancos sont désireux de répéter l’astuce pour le milieu de terrain très demandé du Bayern Munich.

Cependant, il y a de l’optimisme en Bavière selon lequel Goretzka rejettera une liste croissante de prétendants et choisira plutôt de prolonger son séjour avec le super club allemand.

Le président du club du Bayern, Herbert Hainer, aurait déclaré : « Nous sommes en bonne pourparlers avec eux. [with Goretzka and Kimmich]… plus de conversations peuvent avoir lieu pour trouver une solution au cours des dernières semaines.

Le nouvel entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, est également cité comme étant confiant que la puissance du milieu de terrain engagera son avenir à long terme dans le club.

Nagelsmann a déclaré: «Bien sûr, je lui ai parlé de mes plans pour lui. Je lui ai dit que je serais heureux s’il prolongeait et je suis aussi confiant.

« Il y a plusieurs sujets impliqués lorsqu’il s’agit de discuter d’une prolongation de contrat.

«Je vais continuer à me concentrer sur le côté sportif des choses et lui montrer qu’il peut être l’un des milieux de terrain les plus dangereux d’Europe. Il a le potentiel pour devenir encore meilleur.

Il est intéressant de noter que Nagelsmann devrait aborder les “sujets” impliqués pour une prolongation de contrat et, peut-être, fait allusion à une explication de l’échec de son club à résoudre l’avenir du milieu de terrain.

Il est largement admis que Goretzka s’attend à un salaire correspondant à son statut de l’un des joueurs les plus importants de l’Allianz Arena.

The Peoples Person a couvert des informations suggérant que l’as international souhaite rester en Bundesliga, mais United aurait séduit ses représentants avec une offre salariale plus importante.

Bien que l’argent intelligent revienne au joueur d’obtenir ce qu’il veut et de rester en Allemagne, le Bayern devra agir rapidement pour parer à l’intérêt croissant de certains des clubs d’élite européens.

La meilleure chance pour United de faire atterrir le joueur pourrait être de faire de sérieux progrès sur le terrain la saison prochaine, pour montrer à Goretzka qu’Old Trafford pourrait être l’endroit idéal pour réaliser ses ambitions sportives et financières.