Manchester United et le Real Madrid se sont vu “offrir Jack Grealish” avant le transfert record d’Aston Villa, craignant que Man City ne “ruine le football” avec un pouvoir financier

Jack Grealish a été offert au Real Madrid et à Manchester United avant qu’Aston Villa ne le vende à Manchester City, selon les rapports.

La star anglaise est devenue le joueur britannique le plus cher de l’histoire en rejoignant les champions de Premier League pour 100 millions de livres sterling à la fin de la semaine dernière.

Beaucoup de pression a été exercée sur les épaules de Grealish suite à son mouvement record

Selon ., Villa a appelé le Real et United au dernier moment pour leur demander s’ils étaient intéressés par un accord pour le meneur de jeu.

Cela serait dû aux inquiétudes concernant le pouvoir financier de la ville qui ruinerait la concurrence.

Grealish était depuis longtemps lié aux rivaux locaux de City dans le passé, le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, étant un admirateur du joueur de 25 ans.

Pep Guardiola, cependant, est également un fan de longue date du talent du joueur et a admis qu’il était ravi d’avoir son homme plus tôt cette semaine.

Grealish frappera-t-il le sol en courant dans son nouveau club?

Lorsqu’on lui a demandé quand il avait pensé pour la première fois qu’il aimerait le signer, l’Espagnol a déclaré lors d’une conférence de presse : « Il y a des années, quand je l’ai vu pour la première fois, mais ce n’était pas possible. Vous avez l’équipe et nous avons dû investir dans d’autres parties car ces parties étaient plus faibles.

« Mais surtout quand je l’ai vu à la télé. J’ai dit : “Ce type contrôle le tempo”.

« J’aime quand il a le ballon. Il s’arrête avant le dribble et tous les adversaires s’arrêtent aussi. Il contrôle le tempo et le rythme lorsqu’il accélère et décélère l’action.

“Puis surtout quand j’ai joué contre lui – le physique, la mentalité particulière de la façon dont il s’est battu contre les adversaires, contre nos joueurs, a-t-il dit:” Je suis là “.

Grealish est le nouveau numéro 10 de Man City héritant du maillot du meilleur buteur Sergio Aguero

Grealish est entré dans la mêlée peu de temps après l’heure

“J’ai aimé beaucoup de choses que nous avons vues et c’est pourquoi nous avons essayé.”

Grealish a été nommé sur le banc de City dans le choc de Community Shield avec Leicester samedi et est entré en jeu au cours de la seconde mi-temps avec son maillot n ° 10.

Il n’a pas découvert son numéro de maillot jusqu’à ce qu’il le voit accroché à sa cheville pour la première fois dans le vestiaire.

L’air vraiment choqué alors qu’il filmait un moment dans les coulisses pour la chaîne YouTube du club, il a dit à quelqu’un hors caméra : “C’est ce qui a fait mon année.”