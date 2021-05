Manchester United et Liverpool joueront le match reporté le 13 mai

06/05/2021 à 20:23 CEST

Daniel Guillen

Manchester United et Liverpool récupéreront la journée reportée jeudi 13 mai à partir de 20h15 à Old Trafford. Les Red Devils disputeront un total de quatre matchs en seulement huit jours au début du mois de mai: AS Roma, Aston Villa, Leicester City et Liverpool du 6 au 13.

La 34e journée de Premier League a dû être reportée pour les deux équipes après qu’un groupe de fans de Red Devil est entré dans le Temple of Dreams. La manifestation contre la famille Glazer, propriétaires du club, à proximité du stade s’est intensifiée au point que 200 personnes ont brisé le cordon de sécurité et sont entrées sur le terrain..

D’autre part, le match contre Leicester City a été avancé au mardi 11 mai et ceux de Solskjaer joueront deux matchs en seulement 50 heures. Ils clôtureront la saison contre Fulham à domicile et visiteront les Wolves. Le calendrier de Manchester United est défini par:

AS Roma: jeudi 6 mai à 20h00 (Stade olympique de Rome)Aston Villa: dimanche 9 mai à 14h00 (Villa Park)Leicester City: mardi 11 mai à 18h00 (Old Trafford)Liverpool: jeudi 13 mai à 20h15 (Old Trafford)

Sans options en Premier, objectif de la Ligue Europa

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer affronte la dernière ligne droite de la saison avec l’illusion d’être couronnée par la Ligue Europa. Après avoir battu l’AS Roma au match aller (6-2), les diables rouges ont un pied et demi en finale, où ils affronteraient Villarreal ou Arsenal. La Premier League est pratiquement décidée: Manchester City mène avec un avantage de 13 points avec quatre matchs à jouer (cinq dans le cas de United).

En dehors des deux tournois de coupe, Manchester United a un double objectif dans la phase finale: remporter la deuxième place de la Premier League et remporter la Ligue Europa. Dans tous les cas, les diables rouges il leur faudrait une victoire dans le tournoi national pour assurer leur présence dans l’édition 2021/22 de la Ligue des champions.

Le miracle de la Ligue des champions

Quant à Liverpool, l’équipe cherche le miracle d’obtenir un billet pour la Ligue des champions. Sept points avec un match de moins, les hommes de Jürgen Klopp sont septièmes après une campagne tumultueuse. L’objectif de cette dernière ligne droite de la saison est de traquer Chelsea, qui occupe actuellement la dernière place des champions.

Les rouges, qui ils accumulent cinq jours sans connaître la défaite, ils ont un emploi du temps chargé dans les derniers jours: Southampton, Manchester United, West Brom, Burnley et Crystal Palace.