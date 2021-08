Manchester United et Liverpool pourraient faire face au “Groupe de la mort” de la Ligue des champions avec le Bayern Munich, l’Inter Milan et l’Atletico Madrid comme adversaires possibles avec Robert Lewandowski, Lautaro Martinez et Luis Suarez prêts à frapper

in

Manchester United et Liverpool ont remporté la Ligue des champions à neuf reprises entre eux et après avoir vu Chelsea la réclamer la saison dernière, ils voudront tous les deux riposter.

Les Reds l’ont remporté pour la dernière fois en 2019 lorsqu’ils ont battu Tottenham en finale, mais n’ont atteint les huitièmes de finale que lors de la campagne suivante et ont perdu en quarts de finale la saison dernière.

.

Man United devrait se qualifier pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2019 cette saison

Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer, quant à eux, ont été éliminés en phase de groupes l’an dernier, malgré des victoires sur le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig.

Les deux sont dans le Pot 2 pour le tirage au sort de la phase de groupes de cette saison, que vous pouvez suivre en direct sur talkSPORT.com, et bien que cela les place en bonne position, ils ont toujours le potentiel d’un redoutable “Groupe de la mort”.

Comme nous l’a montré l’Euro 2020, le groupe le plus difficile peut vraiment ruiner les chances de gloire d’une équipe, peu importe à quel point vous êtes bon.

Liverpool et Man United pourraient donc se méfier de leurs éventuels adversaires.

Robert Lewandowski est un adversaire possible pour Man United et Liverpool avec le Bayern Munich dans le Pot 1

Le possible «groupe de la mort» de Liverpool et Man United

Bayern Munich

Liverpool/Manchester United

Ajax

AC Milan

Le duo de Premier League sera reconnaissant d’être dans le Pot 2 car cela signifie qu’il évitera les affrontements avec le Paris Saint-Germain, Barcelone, le Real Madrid, le Borussia Dortmund et la Juventus.

Mais le fait incontournable est qu’ils affronteront un tenant du titre de champion, ou Villarreal, le vainqueur de la Ligue Europa.

Et cela signifie qu’ils pourraient affronter Robert Lewandowski et ses coéquipiers du Bayern Munich, ce qui serait l’une des tâches les plus difficiles possibles.

.

Liverpool a connu un bon début de saison et voudra plus de succès en Ligue des champions

Le pot 3 a également des liens difficiles, et l’Ajax, Porto et Benfica pourraient rendre les choses difficiles.

Pendant ce temps, dans le Pot 4, l’AC Milan, qui aura Zlatan Ibrahimovic de retour en septembre, est une peau de banane potentielle et a donné du fil à retordre aux Red Devils en Ligue Europa la saison dernière.

.

Ibrahimovic voudra en finir avec United ou Liverpool, s’il les affronte

