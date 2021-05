Manchester United et Man City ont dit de signer Harry Kane contre Erling Haaland alors que l’attaquant de Tottenham “ vous garantit le titre de Premier League ” alors que l’as du Borussia Dortmund “ doit s’adapter ”

Manchester City ou Manchester United se «garantiraient» le titre de Premier League s’ils signaient Harry Kane cet été.

C’est selon le spécialiste de talkSPORT Jamie O’Hara, qui pense que Kane serait une meilleure signature qu’Erling Haaland.

Harry Kane est le meilleur buteur de la Premier League avec 21 buts cette saison

L’attaquant de Tottenham serait à la recherche de nouveaux pâturages après une autre campagne sans trophée pour les Lilywhites.

Kane, qui serait sur le radar des deux clubs de Manchester, a un taux de frappe phénoménal de 235 buts en 398 apparitions pour les Spurs, ce qui a consolidé son nom comme l’un des meilleurs attaquants du football mondial.

Et bien que la sensation du Borussia Dortmund Haaland suscite également l’intérêt d’une foule de grands noms, le co-animateur de talkSPORT O’Hara pense que le capitaine anglais garantit l’argenterie tandis que l’attaquant norvégien aurait besoin de temps pour s’adapter à une nouvelle ligue.

“Je pense que si vous voulez vous garantir le titre de Premier League dans les prochaines années, vous signez Harry Kane”, a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast.

«Il est le meilleur attaquant de la ligue sur un mile country. Il connaît les équipes, il connaît les terrains.

talkSPORT

O’Hara pense que Kane garantit à un club comme Man City le titre au cours des prochaines saisons s’il y déménage

“Il [Haaland] ne s’effondrera pas mais il lui faudra du temps pour s’ajuster. Vous voyez que les joueurs viennent de l’Ajax et de la Bundesliga et cela prend du temps.

O’Hara estime que le moment est venu de vendre Kane car il est “ malade ” de ne rien lui voir en échange de ses brillantes performances et a admis que le moment était venu pour une énorme refonte de son ancien club.

«J’ai vraiment hâte que la saison se termine pour les Spurs afin qu’ils puissent régler ce qu’ils doivent faire», a-t-il déclaré plus tôt cette semaine.

«Je prendrais dix nouveaux joueurs, je le ferais vraiment. Harry Kane doit partir parce que j’en ai marre de voir ce pauvre homme courir pour cette équipe de football et ne rien récupérer.

«Il a donné tout ce qu’il pouvait et a marqué un très bon qui était en jeu et VAR a décidé de gâcher à nouveau le match, mais en ce qui concerne la façon dont nous avons joué, je suis tellement plus cette saison.

«L’ensemble du scénario avec Mourinho et la finale de la coupe, c’est ennuyeux à regarder.»