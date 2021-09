Manchester United et Villarreal, la réédition de la finale de la Ligue Europa

29/09/2021 à 11h30 CEST

Villarreal d’Unai Emery vise les trois premiers points de la phase de groupes de la Ligue des champions et la deuxième victoire de la saison lors de leur difficile visite à Old Trafford. Après avoir obtenu un match nul contre le Real Madrid et laissé une belle image, l’équipe de Castellón veut confirmer sa progression avec une victoire décisive dans le groupe F, qui dirige provisoirement les Young Boys.

Les Espagnols, qui sont entrés dans la meilleure compétition continentale en tant que champions actuels de la Ligue Europa, ils n’ont pas commencé la saison comme prévu : avoir sept nuls en huit matches officiels et Ils n’ont pas pu gagner la Supercoupe d’Europe contre le tyrannique Chelsea. Le point contre l’Atalanta à domicile n’a pas suffi et ils ont besoin d’une victoire pour se consolider dans le groupe.

Les Britanniques, de leur côté, arrivent au pire moment possible : ils ont trois défaites au cours des quatre derniers matchs et deux d’entre eux consécutivement. Après avoir étonnamment perdu les Young Boys en Ligue des champions, Les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont également perdu en Coupe Carabao contre West Ham et en Premier League avec Aston Villa, les deux matchs à domicile..

La revanche des diables rouges

S’il y a une équipe qui a soif de revanche, c’est sans aucun doute Manchester United. Villarreal d’Unai Emery l’a laissé le miel sur les lèvres lors de la finale de la dernière Ligue Europa : ils ont décroché le premier titre européen de leur histoire après une séance de tirs au but angoissante avec 22 tirs dans lesquels même les deux gardiens ont tiré. Celui de Villarreal, Rulli, l’a marqué ; pas celui de United, De Gea, qui a provoqué la victoire de Castellón.

Avant la finale de la Ligue Europa, Villarreal et Manchester United s’étaient rencontrés deux fois en Ligue des champions, lors des saisons 2005/05 et 2008/09. Tous étaient en phase de groupes et se sont terminés sans but : un total de quatre 0-0 qui font que le prochain match acquiert plus d’importance si possible.