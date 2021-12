Edinson Cavani est sorti du banc pour sauver un match nul 1-1 pour un Manchester United inférieur à la moyenne à Newcastle.

Les Diables rouges ont pris du retard dès le début grâce à un bel effort de curling d’Allan Saint-Maximin.

Saint-Maximin a donné à Newcastle, qui était exceptionnel, une avance rapide

Mais la grève de Cavani a permis aux deux parties de partager le butin

Saint-Maximin aurait dû doubler l’avance de Newcastle en seconde période mais n’a pas réussi à obtenir un contact significatif sur le centre de Sean Longstaff, tandis que le tir croisé de Jacob Murphy a viré juste à côté.

Et les Magpies ont dû payer pour leurs occasions manquées alors que Cavani, qui est entré à la mi-temps, a poussé le ballon à la maison au rebond.

Cavani avait alors une belle occasion de renverser le match, tandis que David de Gea sauvait brillamment l’effort de Miguel Almiron après avoir été battu par une frappe de Murphy qui frappait le poteau.

Sans l’introduction de Cavani, Man United serait probablement reparti les mains vides, leur première mi-temps laissant Gary Neville furieux.

Neville a-t-il déterré Cristiano Ronaldo par hasard ?

Neville a déclaré à Sky Sports: « Ils se plaignent l’un de l’autre. C’est un tas de sacs à couilles.

« En les regardant sur ce terrain, je ne vais pas les nommer, mais honnêtement, ils se plaignent les uns des autres, les bras en l’air, se plaignent de tout.

« Honnêtement, absolument choquant là-bas. »

Et après le match, l’humeur de Neville ne s’est pas beaucoup améliorée. Il a déclaré: « Il y aura beaucoup de choses que Ralf Rangnick détestera à propos de cette performance. »

Les deux parties ont été épuisées par des tests COVID-19 positifs – Victor Lindelof était l’un de ceux à manquer en conséquence – et ce sont les hommes d’Eddie Howe qui ont pris le meilleur départ.

Ils ont obtenu leur récompense en sept minutes lorsque Sean Longstaff a volé Varane et nourri Saint-Maximin et il a coupé Diogo Dalot et Harry Maguire avant de guider un tir du pied droit devant De Gea, impuissant.

La finition élégante de Saint-Maximin a permis à Newcastle d’avoir sept minutes d’avance

Les tentatives de United pour se frayer un chemin dans le match ont été contrecarrées à plusieurs reprises par leur manque de soin en possession et Joelinton a envoyé De Gea s’étaler sur son but avec un effort de curling à la 12e minute qui a navigué juste à côté.

Cependant, avec Fred et Bruno Fernandes de plus en plus influents, les Magpies se sont retrouvés à devoir défendre en profondeur et en nombre tout en essayant de frapper sur le comptoir.

Cristiano Ronaldo n’a tout juste pas réussi à atteindre le centre de Mason Greenwood à la 17e minute avec Newcastle étiré, mais De Gea a dû repousser la frappe cinglante de Jonjo Shelvey après qu’il soit sorti de la mi-course six minutes plus tard.

La précision qui avait échappé aux visiteurs revenait à leur jeu alors que Greenwood et Marcus Rashford prenaient le mors entre les dents, mais trop souvent leur dernière balle manquait de la qualité requise.

De plus, leur fragilité défensive – Harry Maguire traversait une soirée difficile – a simplement servi à encourager l’équipe locale et Callum Wilson a vu une frappe à la 38e minute correctement exclue pour hors-jeu après une course folle de Saint-Maximin.

Si Rangnick ne connaissait pas l’ampleur de la tâche qui l’attend à Old Trafford, il le sait certainement maintenant

Martin Dubravka a dû sortir de sa ligne pour battre Greenwood sur le coup franc intelligent de Fernandes, mais les hommes de Howe sont parvenus à la pause avec leur avance intacte.

Ralf Rangnick a envoyé Jadon Sancho et Cavani pour Fred et Greenwood au début de la seconde mi-temps, mais il a fallu une superbe réaction de De Gea pour empêcher l’effort de Saint-Maximin à la 47e minute à bout portant.

Cependant, Dubravka devait être tout aussi résistant pour repousser le tir plongeant et dévié de Rashford et était soulagé de voir les efforts de Ronaldo et Cavani voler de manière inoffensive, les visiteurs étant d’humeur beaucoup plus menaçante.

De Gea a repoussé la frappe de Ryan Fraser à la 63e minute après que Joelinton ait fait un bond vers le haut du terrain, et United s’est rétracté avec 19 minutes à jouer lorsque le tir initial de Cavani sur le centre de Dalot a été bloqué par Fabian Schar, mais il a réussi à pousser le rebond devant Dubravka.

Il était plus facile pour Saint-Maximin de rater

Et Cavani a fait payer Newcastle. Il s’agit du 80e but en championnat que Newcastle a concédé en une année civile, un record en Premier League

Newcastle s’est vu refuser la victoire à la mort lorsque le tir de Murphy est revenu du montant et le suivi d’Almiron a été brillamment sauvé par De Gea.