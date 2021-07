Manchester United “ face à une concurrence de dernière minute ” pour Raphael Varane avec Chelsea et le Paris Saint-Germain envisageant des offres à la 11e heure pour un défenseur du Real Madrid de 50 millions de livres sterling

in

Chelsea et le Paris Saint-Germain auraient tenté tardivement de détourner l’accord de Manchester United pour signer Raphael Varane du Real Madrid.

Les Diables rouges seraient sur le point de signer le joueur de 28 ans, qui faisait partie de l’équipe de France vainqueur de la Coupe du monde en 2018 et qui a également connu un énorme succès au cours de ses dix années dans la capitale espagnole.

Varane serait-il en route pour Stamford Bridge plutôt qu’Old Trafford ?

Cependant, selon Marca, Chelsea est maintenant prêt à conclure l’accord et à lancer sa propre contre-offre.

Le rapport ajoute que le PSG a également exprimé son intérêt à signer le défenseur.

Varane n’a plus qu’un an sur son contrat au Real Madrid, mais il est affirmé qu’Ole Gunnar Solskjaer est tellement désireux de faire atterrir le Français qu’il est prêt à dépenser de l’argent plutôt que de rivaliser avec une multitude de concurrents lorsqu’il deviendra un agent libre. l’été.

On prétend que le Real voulait même 60 millions de livres sterling pour le demi-centre, mais a accepté un tarif réduit de 50 millions de livres sterling après avoir vu Sergio Ramos quitter le Bernabeu et rejoindre le PSG pour rien.

United espère également amener Kieran Trippier à Old Trafford et la légende d’Arsenal Ray Parlour pense que les deux transferts défensifs de première classe, ainsi que l’arrivée imminente de Jadon Sancho, aideront United à défier Man City pour le titre de Premier League cette saison.

Tuchel serait un admirateur de Varane

“Certes, Varane est un joueur de grande qualité, j’ai été vraiment impressionné par lui pendant les Euros, c’est un excellent défenseur et ce sera une excellente signature pour Manchester United”, a déclaré le spécialiste de talkSPORT lors de l’émission Breakfast de vendredi.

« Nous savons ce que Trippier peut faire. Cela signifie que Man United pourrait jouer trois à l’arrière et bien que Wan-Bissaka soit l’homme principal, Trippier peut également jouer à l’arrière gauche, donc il est une très bonne couverture et c’est aussi un grand pro.

«Il a été excellent dans le camp anglais et il est très expérimenté maintenant après deux excellentes années à l’Atletico, il sera donc une autre bonne signature pour l’argent.

Trippier a aidé l’Atletico Madrid à remporter un premier titre en Liga en sept ans la saison dernière, mais serait “désespéré” de revenir en Premier League

“C’est ce que Man United doit faire, ils doivent rivaliser et se rapprocher de Man City. Vous ne pouvez pas rester immobile en Premier League.

“Maguire et Stones étaient un très bon partenariat pendant les Euros et je peux imaginer que Maguire et Varane seront un partenariat décent.

« Si vous avez une bonne défense, vous avez toujours une chance, et avec les joueurs offensifs qu’ils ont, et avec l’arrivée de Sancho, cela leur donnera une bien meilleure chance de se rapprocher et de se battre pour ce titre. “