Manchester United fait de la star de Bundesliga Florian Wirtz son objectif de transfert n ° 1 – Man United News And Transfer News

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, aurait établi une liste restreinte de quatre joueurs de cibles potentielles de transfert en Bundesliga.

Et la cible principale sur cette liste serait le très convoité Bayer Leverkusen attaquant la sensation Florian Wirtz.

Le Sun rapporte que Rangnick a fait du joueur de 18 ans très bien noté sa cible n ° 1, qu’il reste ou non en tant que manager au-delà de cette saison.

Wirtz est un talent prodigieux qui a été décrit par certains comme le meilleur jeune milieu de terrain allemand depuis des décennies. Il a fait ses débuts professionnels à seulement 17 ans – le même âge qu’il est devenu le plus jeune U-21 d’Allemagne.

Malgré son inexpérience, Wirtz a déjà inscrit 5 buts et 8 passes décisives en 15 matchs cette saison. Une telle forme stellaire a conduit l’ancienne star de Liverpool Didi Hamann à décrire Wirtz comme le meilleur milieu de terrain qu’il ait vu depuis des années.

Bien que le jeune ait précédemment suggéré qu’il préférerait rester en Allemagne, on pense que la réputation de Rangnick à elle seule pourrait l’influencer vers Old Trafford.

Cependant, on pense qu’un déménagement est plus susceptible de se produire à l’été 2022 qu’en janvier, car Wirtz est lié à Leverkusen jusqu’en 2026 et coûtera cher.

United aurait intensifié ses recherches en Bundesliga depuis l’arrivée de Rangnick dans l’espoir de dénicher quelques autres joyaux potentiels.

On pense que trois autres jeunes stars ont grimpé sur la liste de souhaits de transfert des Diables rouges, et il s’agit de Luca Netz, Eric Martel et Armel Bella-Kotchap.

Netz est un arrière gauche jouant actuellement pour le Borussia Mönchengladbach, Martel est un milieu de terrain défensif appartenant à Leipzig et Bella-Kotchap est un arrière central avec Bochum.

C’est une liste passionnante de talents prometteurs. Wirtz, en particulier, est considéré par de nombreux observateurs comme l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe en ce moment. Sa signature représenterait un coup majeur.

Cependant, il y a toujours une chance que des points imaginaires se rejoignent entre les joueurs allemands et le nouvel entraîneur allemand de United.

Espérons qu’il y ait de la substance ici et que United suive la philosophie de son nouvel entraîneur d’éviter que les joueurs plus âgés n’exploitent le potentiel avant que le prix ne monte en flèche.

Si cela est vrai, cela semblerait représenter une rupture bienvenue par rapport à l’approche à court terme brûlante d’argent des précédents régimes en échec.