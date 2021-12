Manchester United fait pression pour le transfert d’Erling Haaland avec Ralf Rangnick « parlant » au père Alf-Inge

Manchester United pourrait être sur le point d’obtenir la signature de l’un des attaquants les plus convoités d’Europe, Erling Haaland, grâce à une arme secrète.

Le patron par intérim Ralf Rangnick mène maintenant personnellement la charge pour faire venir le Norvégien et a même parlé au père de Haaland, Alf-Inge, pour discuter de la possibilité d’amener l’attaquant de Dortmund à Old Trafford.

Man United fait pression pour Haaland et peut déclencher sa clause de libération

Rangnick joue un rôle central dans l’accord

Selon Manchester Evening News, les Red Devils vont déclencher la clause de libération du Norvégien qui entrera en vigueur dans la fenêtre de transfert d’été 2022.

Haaland est disponible pour 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling) et a été lié à plusieurs des plus grands clubs d’Europe.

Si le club obtenait les services du joueur de 21 ans, ce serait un coup majeur et cela pourrait être probable compte tenu de la relation que le père d’Erling entretient avec Rangnick.

Ils ont travaillé ensemble lorsque ce dernier était directeur sportif du RB Salzburg et a supervisé le transfert d’Erling au club depuis Molde en 2018.

Rangnick a aidé à emmener Haaland en Autriche

Ce sera la deuxième fois que les Diables rouges tenteront de signer le prolifique Norvégien après avoir déjà tenté de le faire atterrir en 2019 avant son déménagement à Dortmund.

À l’époque, l’ancien manager Ole Gunnar Solskjaer avait tenté de faire venir son compatriote ayant travaillé avec lui à Molde, mais en vain.

Certains rapports suggèrent que la relation du couple n’était pas aussi forte que Solskjaer l’aurait souhaité, d’où l’échec du déménagement.

Maintenant, ils semblent encore plus déterminés à conclure l’affaire et à battre le reste de l’Europe contre l’un des meilleurs talents du jeu.

Haaland a marqué 19 buts en 16 matchs pour Dortmund cette saison

Non seulement ils sont déterminés à obtenir sa signature, mais Rangnick a taquiné les fans de Man United dans le passé en parlant de l’attaquant.

« Erling Haaland est un attaquant fantastique », a déclaré l’ancien manager du RB Leipzing lors de sa conférence de presse d’introduction.

« Je me connais mieux moi-même, car j’étais avec les gens de Salzbourg avec mon ami Kristoff et les gens là-bas ont été un peu impliqués dans le déménagement de Molde à Salzbourg, et donc je sais quel genre de joueur il est. »

