Manchester United fait une annonce cruciale au sein du conseil consultatif des fans – Man United News And Transfer News

Manchester United a annoncé la composition de ceux qui formeront le nouveau conseil consultatif des fans, à la suite de l’échec de la tentative de former la Super League européenne.

Il est sûr de dire que la débâcle a ravivé le désir des supporters de voir les propriétaires, la famille Glazer, quitter le club, mais ils ont plutôt promis de s’assurer qu’ils impliquent les fans dans les décisions clés qui doivent être prises.

Selon le site officiel du club, le communiqué de presse indiquait : « Saad a grandi dans le Grand Manchester au sein d’une famille de fans de United et fréquente régulièrement Old Trafford depuis plus de 25 ans.

« En tant qu’avocat de premier plan spécialisé en droit du sport, il a représenté des clients dans des affaires liées au football et est membre de comités disciplinaires pour plusieurs organes directeurs nationaux du sport.

« Saad a été choisi à l’unanimité en tant que coprésident à la suite d’un processus de recherche approfondi. Le panel de sélection comprenait des dirigeants de club, des représentants du Forum des supporters, l’organe de représentation des supporters existant du club et le Manchester United Supporters’ Trust (MUST) indépendant…

« Les réunions du FAB auront lieu quatre fois par an, avec cinq dirigeants de club seniors faisant également partie de ses membres permanents en plus d’Arnold en tant que co-président.

« Joel Glazer, le coprésident du club, assistera à la réunion inaugurale en janvier. »

Collette Roche, Chief Operating Officer de Manchester United, a déclaré : « Le lancement du Fans’ Advisory Board est une étape historique pour garantir que le point de vue des supporters soit toujours entendu et compris jusqu’aux plus hauts niveaux du club. Cela améliorera la prise de décision et réduira le risque de conflit avec les fans sur les questions les plus importantes.

« Nous sommes d’accord avec l’examen indépendant mené par les fans sur la gouvernance du football selon lequel les fans doivent avoir une voix forte dans le déroulement du jeu, et nous pensons que notre conseil consultatif des fans et le programme de partage des fans proposé sont cohérents avec cet objectif important.

« Nous sommes ravis d’avoir attiré un si haut calibre d’individus au conseil d’administration, tous avec une forte passion pour United combinée avec les compétences nécessaires pour défendre les intérêts des fans. J’ai hâte de travailler avec Chris et les autres représentants pour mettre en place le conseil d’administration et lui donner un rôle clé au cœur du club.

Christopher Saad a déclaré : « Je suis ravi d’avoir cette opportunité de combiner mes compétences professionnelles avec ma passion de toujours pour Manchester United en tant que premier fan co-président du Fans’ Advisory Board.

« Je crois fermement que nous établirons un nouveau modèle positif pour l’engagement des supporters dans le football. Parfois, il y aura un accord, parfois nous contesterons durement. Nous n’hésiterons pas à discuter franchement.

«Notre objectif est d’élargir les domaines de consensus et de réduire les différences, et d’aider à maintenir un club de football sain et performant, en phase avec ses supporters.

« Je suis impatient de travailler avec mes collègues représentants des supporters et dirigeants de club pour atteindre ces objectifs. »

Les Glazers sont endettés à cheval sur le club, il est donc compréhensible que les fans veuillent les voir disparaître.

Le vice-président exécutif Ed Woodward a été contraint de remettre sa démission à la suite de l’échec de l’ESL, mais les supporters voulaient en voir plus.

Les Glazers ont été contraints de répondre à la fureur des fans et ont par la suite fait des promesses qu’ils n’ont que partiellement tenues.

En d’autres termes, ils les ont accomplis comme ils le souhaitaient plutôt que comme ils auraient peut-être dû l’être.

Par exemple, certains peuvent se demander s’il y a quelque chose de vraiment nouveau dans tout cela, comme quelle influence ces fans sélectionnés peuvent-ils réellement avoir ?

Le temps nous dira quelles différences le FAB peut faire, mais il est prudent de dire que les fans ont raison d’être sceptiques étant donné l’histoire de la négligence des Glazers.