Manchester United fait une offre améliorée pour Jadon Sancho avec un mouvement de transfert maintenant attendu

Sancho a déjà conclu des conditions personnelles avec United (Photo: .)

Manchester United a fait une offre améliorée pour l’ailier du Borussia Dortmund Jadon Sancho.

Le club de Premier League a vu une offre initiale de 67 millions de livres sterling plus des ajouts d’une valeur de 8 millions de livres sterling rejetée par les géants de la Bundesliga.

Dortmund demanderait 86 millions de livres sterling, une partie importante de ces frais devant être payée à l’avance.

Sky Sports rapporte maintenant que United est revenu avec une offre restructurée pour l’international anglais qui vaudrait plus de 75 millions de livres sterling, une plus grande partie de ces frais devant être payée à l’avance avec le reste en « add-ons réalisables ».

Des rapports en Angleterre et en Allemagne de la Ruhr Nachrichten ajoutent également que Dortmund envisage la dernière offre de United, ce dernier affirmant qu’il y a un “mouvement” dans l’accord avec le remplacement de Sancho au Westfalenstadion actuellement sérieusement discuté.



United n’a pas réussi à débarquer l’ailier de Dortmund l’été dernier (Photo: .)

On pense également que Sancho a déjà convenu des conditions personnelles d’un accord de cinq ans avec l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer.

Inscrivant 50 buts en 137 apparitions, Sancho s’est imposé comme l’un des joueurs les plus importants du Borussia Dortmund depuis son départ de Manchester City en 2017, tout en étant également devenu un habitué de l’Angleterre.

United a échoué dans sa tentative de l’amener à Manchester, mais espère enfin avoir son homme cet été – avec Sir Alex Ferguson approuvant cette décision.

L’ancien patron des Red Devils a déclaré à SportBild: “Je pense beaucoup à Jadon Sancho. Avec ses duels en tête-à-tête, en tant qu’assistant et buteur, il est extrêmement dangereux.

« Il a tellement de potentiel, il aide l’équipe. C’est pourquoi il sera précieux pour l’Angleterre au cours du tournoi.

