C’était sans doute la signature la plus bizarre de l’histoire de la Premier League, mais le transfert désastreux de Bebe à Manchester United est peut-être sur le point d’atteindre son point de rachat.

Avec seulement des apparitions en deuxième division portugaise à son actif, Bebe a rejoint l’équipe de première division Vitoria Guimaraes en 2010, et étonnamment, cinq semaines plus tard, il a basculé à Old Trafford.

Bebe est venu de nulle part pour signer pour United

Bebe n’a jamais eu l’air de rester, malgré une paire de buts en un court passage

Maintenant, cependant, il est de retour au sommet de la Liga

Plus un bébé, l’ancien ailier de United fait bouger les choses en Espagne

Sir Alex Ferguson a admis n’avoir jamais vu sa nouvelle signature, et au milieu de la confusion et de la furieuse recherche sur Google, les apparitions de Bebe étaient exactement comme prévu.

Avec des passes embarrassantes et une technique très discutable, la carrière du jeune à Manchester n’a duré que sept matchs, et cela semblait être la fin de cela.

Une décennie plus tard, Bebe a finalement trouvé une maison à Madrid. Une période de prêt est devenue permanente et une carrière qui semblait destinée à être consacrée à voyager dans la péninsule ibérique pourrait bientôt être au bord de l’histoire.

Pas seulement des ménés en Europe ou en Espagne, mais des ménés à Madrid, le Rayo Vallecano a passé son histoire en tant qu’étranger de la classe ouvrière dans l’ombre de l’Atletico et du Real, mais ils émergent maintenant.

Vallecas dans la banlieue de Madrid est incomparable au Bernabeu et à Wanda, mais cette saison le football est au même niveau

Un petit club avec de grands ambitieux pourrait réaliser quelque chose d’incroyable cette saison

Fièrement anti-gouvernementaux et antifascistes, les fans de Rayo sont d’une race différente

Un club de yo-yo ces dernières années qui était aussi bas que le troisième niveau en 2008, le Rayo pourrait être sur le point d’atteindre de nouveaux sommets en Liga, après tout juste de retour avec une sixième place en deuxième division en juin.

Bebe a fait partie de deux promotions en cinq ans à Vallecas, mais cette année, les choses sont différentes, l’équipe encerclant les places de la Ligue des champions, et ce n’est pas seulement un rejet de United, mais deux.

La carrière de Radamel Falcao est tout aussi étrange que celle de Bebe mais pour des raisons complètement différentes.

Vous vous souvenez de lui ? Les séjours de Falcao en Premier League ont été un désastre, mais maintenant il est de retour dans les gros titres

.

Maintenant, le Colombien est de retour en marquant des buts dans le haut de la Liga

Falcao est de retour pour plaire aux fans comme il l’a si bien fait au début de sa carrière

Lors de son déménagement en Europe, le but du Colombien était d’une classe différente, avec au moins 34 buts au cours de ses quatre premières saisons réparties entre le FC Porto et l’Atletico Madrid.

L’équipe de Ligue 1 Monaco a fait sauter la banque pour Falcao en 2013, mais des blessures aux deux genoux et ont mis fin à son ascension au panthéon en tant que meilleur avant-centre du jeu.

Manchester United et Chelsea ont tenté leur chance avec l’attaquant affaibli bon marché prêté, mais il est rapidement devenu clair que son temps au plus haut niveau était terminé, partant bientôt pour Galatasaray pour s’amuser en Turquie.

Falcao était un monstre de buts pour Porto et Atleti, mais les choses ont culminé là-bas

Chelsea a tenté sa chance sur l’attaquant à loyer modique mais a eu peu de succès

Ce plaisir est devenu sérieux cette année cependant, avec Falcao reniflant l’opportunité de revenir dans l’une des meilleures ligues européennes, il a résilié son contrat et est retourné étonnamment en Espagne pour un dernier hourra.

Un mouvement à faible risque pour les deux équipes qui aurait pu facilement échouer sur place s’est depuis transformé en une récompense élevée, Falcao marquant 10 minutes après ses débuts en septembre et marquant cinq buts en deux fois plus de matchs depuis.

Falcao est de retour pour ravir les supporters en rouge et blanc

Falcao et Bebe n’ont pas cessé de sourire depuis leur liaison à Vallecas

Et chaque fois que la normale était attendue, le Rayo semblant prêt à reprendre ses combats pour la relégation, c’est le contraire qui s’est produit, l’équipe occupant même une place dans le top quatre, un scandale pour ses gigantesques voisins madrilènes.

La seule autre aventure européenne du Rayo a eu lieu lors de la Coupe Uefa 2000-01, mais au fur et à mesure que la saison avance, cela commence à ressembler à un minimum.

Et pour expliquer cela encore plus loin, les liens d’Old Trafford s’étendent sur le banc, où le manager Andoni Iraola a connu sa plus grande soirée de tous les temps.

Souviens toi du nom. Iraola était aimé en tant que joueur et est maintenant observé par les meilleurs clubs en tant qu’entraîneur

Iraola a dirigé l’équipe qui a conquis les cœurs et les esprits de l’Europe sous Bielsa

Capitaine de l’équipe de l’Athletic Bilbao de Marcelo Bielsa en 2012-13, Iraola a aidé à mettre le manager et le club sur la carte européenne avec des performances étonnamment implacables.

L’arrière droit a mené son équipe à une démolition emblématique 5-3 de Ferguson’s United, envoyant le club en route pour la finale de la Ligue Europa, un exploit qu’ils ont également égalé en Copa del Rey.

L’ancien international espagnol semble prêt pour une incroyable carrière d’entraîneur après avoir excellé pendant seulement trois ans en pirogue, mais la seule chose plus surprenante que ses réalisations cette saison sont deux des joueurs avec lesquels il le fait.

