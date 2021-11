Manchester United voudrait que le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong remplace Paul Pogba si le Français décide de partir.

Le contrat de Pogba expire à la fin de la saison et il n’y a actuellement aucun signe de nouvelles conditions d’accord, le milieu de terrain étant censé demander au club le double de son salaire de 290 000 £ par semaine.

Pogba est actuellement mis à l’écart en raison d’une blessure – ce qui devrait l’exclure pour le reste de 2021

Le joueur de 28 ans pourrait être libre de négocier des accords précontractuels avec des clubs étrangers en janvier, au milieu de liens avec la Juventus et le Paris Saint-Germain, car United risque de perdre son joueur le plus cher de tous les temps.

Cependant, avec des points d’interrogation sur sa cohérence et des spéculations constantes sur son avenir, alimentées par l’agent Mino Raiola, il est entendu que les Red Devils envisagent déjà de vivre sans Pogba.

Et selon The Independent, la star néerlandaise De Jong pourrait être son remplaçant à Old Trafford.

Le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football à l’Ajax, aux côtés de Donny van de Beek, qui ne peut désormais plus jouer pour United.

Champions League Edge Special – Faites marquer Cristiano Ronaldo après la 75e minute à 9/2

De Jong a la réputation d’être l’un des milieux de terrain les plus classe d’Europe – mais les choses ne se sont pas bien passées au Camp Nou

De Jong, quant à lui, est un titulaire régulier du Barça depuis son transfert de 65 millions de livres sterling de l’Ajax en 2019, mais les Catalans ont diminué au cours de ces années et se retrouvent actuellement endettés de 1 milliard de livres sterling.

Malgré la signature de De Jong avec la vision de placer le Néerlandais au centre de l’avenir du club, on pense maintenant que les géants espagnols accepteraient une offre de 75 millions de livres sterling pour le milieu de terrain très bien noté, afin de lever des fonds.

United, cependant, pourrait faire face à la concurrence pour De Jong de ses rivaux locaux et des champions de Premier League Man City.

L’équipe de Pep Guardiola a été liée à l’homme du Barça, avec des rumeurs d’un éventuel accord d’échange impliquant Raheem Sterling, bien que City ait depuis rejeté ces informations.

