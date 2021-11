Manchester United identifie Mauricio Pochettino comme cible principale pour le manager – Man United News And Transfer News

Mauricio Pochettino est devenu la principale cible pour le poste de direction vacant à Manchester United après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer.

Immédiatement après le licenciement, il a été signalé que Michael Carrick et le reste du personnel d’entraîneurs, y compris Mike Phelan et Kieran McKenna, sont en sécurité pour le moment et se verront confier la tâche d’entraîner l’équipe pour les prochains matchs.

Le conseil d’administration de United envisagera désormais des remplacements à long terme au cours des prochaines semaines pour potentiellement prendre le relais à l’été 2022.

En mi-saison, les chances qu’un manager quitte un club à mi-parcours de la campagne sont dans certains cas très minces, donc le club pourrait chercher à nommer un manager par intérim après Carrick pour les accompagner jusqu’à l’été.

Et selon le journaliste de Sky Sports News, Kaveh Solhekol, Mauricio Pochettino du PSG est le choix numéro un du club lors de la recherche d’objectifs à long terme pour le poste de direction vacant.

Mauricio Pochettino est le choix numéro un de #mufc pour être le prochain manager. Le choix numéro deux est Erik ten Hag. Les deux ne sont pas disponibles pour le moment, c’est pourquoi United recherche un manager de transition #mulive [@SkyKaveh] – utdreport (@utdreport) 21 novembre 2021

L’Argentin était auparavant lié au club après son limogeage en tant que manager de Tottenham en 2019.

Cependant, Solskjaer a réussi à sauver sa position à l’époque, mais cette fois-ci, il n’a pas été aussi chanceux.

Pochettino a remplacé Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain au début de l’année et aurait été très heureux à ce poste en ce moment.

Solhekol déclare plus tard qu’Erik ten Hag, qui est l’actuel manager de l’Ajax, est le deuxième choix pour le poste.

Le manager néerlandais est considéré comme le favori des fans et de nombreux supporters apprécient son travail avec les diplômés de l’académie ainsi que le fait de leur donner des débuts en équipe première.

Les deux managers ont actuellement des emplois, il en coûtera donc beaucoup d’argent au club pour rémunérer leurs équipes actuelles.

Le club semble envisager plus d’options avec Zinedine Zidane, qui est actuellement agent libre, étant également fortement lié au club ces dernières semaines.

United a maintenant une période mouvementée à venir avec un calendrier chargé à la fois sur et en dehors du terrain.