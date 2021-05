Manchester United intensifie les mesures de sécurité avant la confrontation à Liverpool alors qu’Ole Gunnar Solskjaer ne plaide pas à la violence après des manifestations anti-Glazer controversées

Manchester United a renforcé la sécurité à l’extérieur d’Old Trafford avant le choc de Premier League de ce soir avec Leicester et leur match réorganisé contre Liverpool deux jours plus tard.

Le club a érigé un anneau d’acier autour du sol dans le but d’empêcher les fans d’interrompre les matches respectifs, avec plus de manifestations attendues contre les Glazers.

Les manifestations contre les propriétaires de Manchester United, les Glazers sont devenues laides la semaine dernière

Les manifestations des fans ont vu Manchester United vs Liverpool reporté

Le dernier match à domicile de United contre Liverpool a été reporté lorsque des milliers de supporters se sont rassemblés devant le stade pour protester contre les propriétaires américains en réponse au fiasco de la Super League.

Un groupe de quelques centaines de personnes a réussi à pénétrer sur le terrain avant le match, tandis que d’autres se sont affrontés avec la police dans des scènes violentes alors qu’un officier a subi des blessures aux yeux qui ont changé sa vie.

Des barricades et des barrières plus importantes sont désormais en place dans le quadrant sud-est du stade, près de l’entrée du tunnel de Munich et des installations pour personnes handicapées où les supporters ont eu accès au stade dimanche dernier.

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, espère que les manifestations anti-Glazer ne se transformeront pas en violence ni n’auront d’impact sur les matchs de cette semaine.

Twitter / @ DanMellett

Le club a érigé des barrières autour du sol pour tenter de contrôler toute nouvelle manifestation

Twitter / @ DanMellett

Plusieurs centaines de supporters de United ont eu accès au stade dimanche dernier

Ce match reporté a été réorganisé pour jeudi et vient juste après le voyage de Leicester à Old Trafford, où les mesures de sécurité ont été renforcées sur le terrain avant le double match à domicile.

Les médias sociaux sont en effervescence au sujet des supporters qui manifestent lors de la visite de Liverpool cette semaine, mais Solskjaer espère qu’ils pourront jouer les matchs comme prévu.

“Des mesures de sécurité sont à l’étude, bien sûr, et j’espère que nous pourrons maintenir les manifestations – s’il y a des manifestations – jusqu’à des voix fortes, rien de violent”, a déclaré le patron.

«Nous voulons écouter. Les joueurs veulent jouer au jeu. Nous jouons à Liverpool. Bien sûr, nous voulons battre Liverpool, nous voulons battre Leicester.

“Donc, nous allons faire tout ce que nous pouvons pour que nos fans célèbrent ce que nous faisons sur le terrain.”