Manchester United intéressé par Aurélien Tchouameni comme remplaçant potentiel de Paul Pogba qui coûterait moins cher que Declan Rice

Selon certaines informations, Manchester United a été invité à payer entre 45 et 50 millions d’euros (38 à 43 millions de livres sterling) s’il souhaite s’assurer les services du milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni.

Tchouameni fête ses 22 ans en janvier et est l’un des jeunes joueurs les plus convoités au monde après une année civile impressionnante et compte de nombreux prétendants, si l’on en croit les rumeurs.

Le joueur de 21 ans a impressionné à Monaco, déjà capitaine de l’équipe

À 18 ans, il a d’abord fait irruption sur la scène avec Bordeaux sous Gus Poyet en tant que n°8 dynamique et puissant au milieu de terrain central, capable de tout faire.

Depuis son déménagement à Monaco, il a acquis une reconnaissance nationale avec la France et est revenu à un rôle plus pragmatique en tant que n ° 6 au milieu de terrain, utilisant ses prouesses physiques et son sens technique d’un rôle plus profond.

On peut dire que c’est exactement ce dont Manchester United avait besoin sous Ole Gunnar Solskjaer, il n’est donc pas surprenant de voir les Red Devils liés aux côtés de Chelsea, Liverpool, Barcelone et Real Madrid.

Cependant, le point de vente italien Tuttosport affirme qu’une offre d’environ 40 millions de livres sterling sera nécessaire pour éloigner le milieu de terrain du stade Louis II.

Tchouamneni pourrait remplacer Paul Pogba à Old Trafford

Rice continue d’exceller au cœur du milieu de terrain de West Ham

United pourrait être tenté de faire une offre dans la fenêtre de transfert de janvier au milieu de la confusion autour de l’avenir de Paul Pogba, qui est potentiellement libre cet été.

Un remplaçant potentiel était Declan Rice de West Ham United, mais son prix semble continuer à monter en flèche après avoir mené les Hammers à la troisième place de la Premier League et dans les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

David Moyes a précédemment déclaré qu’il faudrait de l’argent à la Bank of England pour arracher Rice, ce qui signifie que 40 millions de livres sterling pour Tchouameni représenteraient une alternative beaucoup moins chère.